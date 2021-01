La dirección de Unides Podem se reunirá el martes en medio del debate sobre el cambio de síndica

VALÈNCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La dirección del grupo de Unides Podem en Les Corts se reunirá finalmente el próximo martes, 26 de enero, en medio del debate sobre el cambio de síndica, después de que el consejo ciudadano de Podem acordara el relevo de Naiara Davó por Pilar Lima. La primera cree que el proceso fue irregular y está a la espera de lo que diga la Comisión de Garantías de Podemos a su recurso de impugnación.

Según fuentes de Podem, partido liderado por Lima desde hace meses, esta asistirá al encuentro atendiendo a la petición de Davó de que el cambio no se aborde hasta que no esté la resolución de Garantías, "en aras de la concordia y para dar una segunda oportunidad a todas las diputadas para que cumplan con el mandato de UP".

Davó, por su parte, insiste en que el proceso debe garantizar "unos mínimos democráticos" y asegura que acatará la decisión del órgano nacional sobre la votación de su cese "en un sentido o en otro". "Seamos responsables", defiende en declaraciones a Europa Press.

Hasta entonces, valora positivamente que las representes de Podem y Esquerra Unida hayan aceptado esperar unos días porque "se habían empecinado en hacer una reunión de grupo sin respetar los procedimientos formales".

La todavía síndica asegura que es coherente con su postura y que la reunión del martes se hará con las garantías democráticas suficientes, un día después de que tanto ella como sus diputados afines (Beatriu Gascó, Irene Gómez y Ferran Martínez) presentaran un escrito para advertir que la reunión convocada por los de Lima para este jueves "carecía de validez".