El director del Museo Picasso de Barcelona disertará sobre surrealismo en el Museu de Belles Arts de Castelló

EL director del Museu Picasso de Barcelona, Emmanuel Guigon - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 20 Abr. (EUROPA PRESS) - -

El Institut Valencià de Cultura presentará el 22 de abril, en el Museu de Belles Arts de Castelló, la conferencia 'Apuntes sobre el objeto surrealista' a cargo del director del Museu Picasso de Barcelona, Emmanuel Guigon. De esta forma, el IVC continúa fortaleciendo la oferta de programación en el centro museístico con actividades complementarias que apoyan y enriquecen la labor expositiva.

Guigon abordará las principales líneas de trabajo de los surrealistas. De como esta corriente artística dio vida al objeto a través de una ráfaga de acciones, inventos y desviaciones: los objetos robados, lo onírico o el poema-objeto, entre otras inspiraciones. Para estos artistas, su expresión de lo imaginario tiende a hacerse real.

Durante la conferencia, el director del Museo Picasso de Barcelona mostrará el modo en que los poetas Aragon, Breton o Crevel, o los artistas Bellmer, Cornell, Dalí, Giacometti o Paalen propusieron nuevas conexiones entre objetos o acciones.

Asimismo, la conferencia pretende analizar cómo el objeto surrealista propicia una reflexión crítica sobre los equipamientos y dispositivos presentes en las sociedades contemporáneas, caracterizadas por la digitalización y la tecnificación.

CONCIERTO

Por otra parte, el ciclo 'Diàlegs entre música i art' del Museu de Belles Arts de Castelló, en colaboración con Conservatorio Profesional Mestre Tàrrega de Castellón, ofrecen el 23 de abril, a las 19.00 horas, un nuevo concierto con alumnado del centro educativo.

Uno de los objetivos del ciclo es ofrecer al alumnado la oportunidad de vivir una experiencia escénica real, tocando música en vivo ante el público asistente. El aforo es libre y limitado. Una vez iniciado el concierto no se permitirá el acceso a la sala.