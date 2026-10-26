Diseñan un gemelo digital para probar y evaluar metodologías educativas

Archivo - Un niño en una mesa de un aula con distinto material escolar, en una imagen de archivo - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Alicante (UA) ha puesto en marcha el proyecto de investigación Teaching Evaluation and Adaptive Hybrid Classroom with Artificial Intelligence (Teach-AI) para desarrollar un gemelo digital de simulación de aulas, profesores y estudiantes, que busca experimentar y evaluar previamente "qué metodologías docentes pueden funcionar mejor en diferentes contextos educativos".

El proyecto, liderado por la catedrática de Tecnología Educativa Rosabel Roig y el catedrático de Inteligencia Artificial (IA), Miguel Ángel Cazorla, plantea utilizar la IA como un laboratorio virtual para la educación, según ha indicado la institución académica en un comunicado.

La idea central de la investigación es crear "aulas gemelas digitales inteligentes", es decir, representaciones virtuales de situaciones educativas reales en las que es posible modificar variables como la metodología de enseñanza, las características del alumnado, el perfil del profesor, los recursos disponibles, a secuencia de actividades, la evaluación o determinadas medidas organizativas para estimar sus "posibles consecuencias" antes de aplicarlas.

En este sentido, Cazorla ha señalado que, en lugar de introducir directamente un cambio en el aula y comprobar después sus resultados, esta investigación busca disponer de "un entorno donde puedan simularse previamente distintas posibilidades".

Por su parte, Roig ha subrayado que así se puede analizar "cómo responde un determinado perfil de alumnado ante una clase expositiva, qué ocurre si se modifica la secuencia de actividades o qué metodologías ofrecen mejores resultados para estudiantes con características diferentes".

"Queremos pasar de una IA que analiza lo que ya ha sucedido en una clase a una completa tecnología que permite ensayar escenarios futuros", destacan los investigadores de la UA.

ELEMENTOS TECNOLÓGICOS

De esta manera, Teach-AI busca combinar tres elementos tecnológicos. El primero son los grafos de competencias para representar un tipo de mapa del aprendizaje y observar cómo cambia a medida que un estudiante adquiere determinadas competencias.

El segundo elemento son los agentes inteligentes, los profesores y los estudiantes virtuales capaces de comportarse de acuerdo con distintos perfiles.

Y, por último, el propio entorno de simulación donde los agentes interactuarán dentro de las aulas gemelas digitales en las que se compararán diferentes escenarios de aprendizaje.

APOYO EDUCATIVO A PERFILES TEA O TDAH

De otro lado, las simulaciones que llevará a cabo el equipo de la UA incluirán factores como "la inclusión, la participación, la estabilidad pedagógica, la perspectiva de género, la sostenibilidad o la carga de trabajo docente".

Asimismo, el sistema tiene una "especial relevancia" para perfiles asociados a necesidades específicas de apoyo educativo y a la neurodiversidad, como el trastorno del espectro autista (TEA) o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), ya que permite incluir "la diversidad del alumnado", de acuerdo con Cazorla.

Teach-AI también prevé una modalidad en la que el agente que representa al profesor pueda ser sustituido por un docente real. "Esta posibilidad convierte el sistema en una herramienta potencial para la formación inicial y permanente del profesorado, permitiendo experimentar con situaciones educativas sin que los primeros ensayos tengan que realizarse necesariamente con estudiantes reales", apunta Roig.

Además, este modelo podría trasladarse del aula a las políticas educativas, según la UA, ya que los investigadores plantean utilizar conjuntos de aulas digitales en los que probar virtualmente cambios curriculares, organizativos o metodológicos antes de trasladarlos al sistema educativo.

En este contexto, los catedráticos han resaltado que "la herramienta no decidiría por sí misma qué política educativa debe adoptarse, pero serviría como información adicional para evaluar diferentes alternativas".

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

El proyecto cuenta con un equipo multidisciplinar formado por expertos en IA, técnicas de procesamiento del lenguaje y en educación del grupo de investigación Robotics, Vision and Intelligent Systems (Rovit) y del grupo Internacional e Interdisciplinar de Investigación en Tecnologías, Didácticas Emergentes e Innovación (Itecdei) de la UA.

Con una duración de cuatro años, hasta 2030, Teach-IA tiene una financiación de casi 600.000 euros del programa Prometeo para grupos de investigación de excelencia de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana.