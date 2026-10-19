Un dispositivo especial de helicópteros realiza "centenares" de rescates a personas atrapadas por el agua

Un dispositivo especial de helicópteros realiza rescates a personas atrapadas por el agua - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un dispositivo especial de helicópteros de distintas administraciones (Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil, Consorcios Provinciales, Salvamento Marítimo, Generalitat o bomberos forestales) realiza "centenares" de rescates a personas atrapadas por el agua en la mañana de este lunes en las localidades afectadas por la dana Adam, fundamentalmente en la Safor y la Marina Alta, como Oliva.

Así lo han informado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en declaraciones a los medios tras la reunión del Cecopi de las 10.00 horas, en la que ha participado también el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

El titular de Emergencias también ha detallado que la orden de confinamiento de la Generalitat --la resolución ya se ha publicado en el DOGV-- para las zonas del litoral norte de Alicante y litoral sur de Valencia se mantendrá "hasta nueva orden", con el propósito de que los servicios de emergencia puedan actuar "lo más rápido posible" en las zonas inundadas y para evitar "cualquier problemática" en ellas.

Además, preguntado por la cifra de rescates, Valderrama ha indicado que constan daños materiales, dado que las lluvias "han afectado a viviendas" y coches, aunque ha precisado que ahora "no es momento de esa evaluación". "Lo más importante es la seguridad de las personas", ha remarcado, al tiempo que ha indicado que no consta "ninguna afectación personal" por ahora tras el paso de la dana.

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha mostrado un "agradecimiento absoluto" a todos los servicios de emergencia que trabajan durante las últimas horas "sin descanso" para rescatar a "decenas e incluso centenares de personas" en circunstancias "tan adversas" tras una noche "muy difícil".

((Seguirá ampliación))