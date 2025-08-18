El distrito centro de Castelló cuenta con cuatro nuevas fuentes gracias al proceso de participación ciudadana - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El distrito centro de Castelló cuenta con cuatro nuevas fuentes de agua gracias al proceso de participación ciudadana del Ayuntamiento. En concreto, se han instalado en la plaza Escuelas Pías, la plaza del Real, la plaza Huerto Sogueros y en la calle Bartolomé Reus.

La actuación ha contado con una inversión de cerca de 25.000 euros financiada con los presupuestos participativos del ejercicio 2024 y 2025. Así, "se cumple con las peticiones de los vecinos y se ayuda a combatir la ola de calor", según ha indicado el consistorio en un comunicado.

El concejal de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Castelló, Paco Cabañero, que ha visitado las fuentes junto a la teniente alcalde del distrito centro, Noelia Selma, ha incidido en la "relevancia" del proceso de participación ciudadana.

Para el edil, "es una muestra más del compromiso de este gobierno por mejorar Castelló entre todos, ya que a través de los presupuestos participativos se propicia que los vecinos se involucren en la gestión municipal, incentivándoles a presentar propuestas que mejoren cada distrito".

En este sentido, ha subrayado que "no hay que olvidar que los vecinos y vecinas de Castelló, así como las asociaciones locales y colectivos, son quienes mejor conocen las necesidades de cada barrio. "Con sus propuestas podemos realizar las actuaciones que realmente necesitan", ha remarcado.

"Desde que llegamos al gobierno nuestra prioridad ha sido ser una administración cercana, útil y eficiente, que ponga todos los mecanismos necesarios a disposición del ciudadano para permitir una comunicación directa y así poder dar respuesta a las necesidades en cada distrito, como ha sido el caso. En los presupuestos participativos, los vecinos y vecinas del distrito centro votaron mayoritariamente para solicitar la instalación de estas fuentes y así lo hemos cumplido", ha señalado.

Por su parte, la teniente alcalde del distrito centro ha informado de que los surtidores de agua "ya se encuentran a disposición de los usuarios": "Son puntos estratégicos en este distrito para que todo el barrio disponga de una fuente cerca a su plena disposición, y más en plena ola de calor".

NUEVAS BASES DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

El concejal de Participación Ciudadana ha avanzado que "se ultiman las nuevas bases del presupuesto participativo del próximo ejercicio 2026 y 2027" con el objetivo de "seguir con la mejora de la administración local".

En su desarrollo, se incluyen novedades que facilitarán a la ciudadanía la presentación de propuestas. "Hasta ahora únicamente se podían presentar solicitudes de forma telemática. Ahora también se podrán formalizar de manera presencial para acabar con la brecha digital en este ámbito", ha destacado.

Otra novedad es que los ciudadanos o entidades sociales, como las asociaciones vecinales, serán los encargados de presentar las propuestas en función de las necesidades de cada barrio o distrito, pero serán los consejos de distrito los encargados de seleccionar las propuestas de la ciudadanía para llevarlas a cabo.

"Cabe recordar que los consejos de distrito están formados por asociaciones vecinales y AMPAS, entre otras entidades vecinales, por lo que los vecinos y vecinas de los barrios estarán más representados que nunca en este proceso participativo", ha concluido.