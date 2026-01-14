DLG presenta en Carme Teatre una investigación escénica abierta sobre el sujeto contemporáneo - REMITIDA CARME TEATRE

VALÈNCIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Carme Teatre acoge, del 15 al 18 de enero, 'NPC 21.14.3.1.14.14.25', un proyecto del colectivo valenciano DLG que se presenta como una residencia de creación de la sala y que adopta la forma de una serie de actos escénicos no cerrados.

La propuesta investiga la noción de NPC (Non Player Character) "para reflexionar, desde una perspectiva posthumana, sobre la agencia individual, la cultura digital y los comportamientos contemporáneos mediados por la tecnología", explica la sala valenciana en un comunicado.

Las jornadas se articulan en dos muestras escénicas (jueves y viernes) y una sesión especial de laboratorio abierta al público (sábado), y culminan el domingo con la interacción de las artistas invitadas Claudia Leoni, Julia Zac y Cora Novoa Pérez, cuyas investigaciones dialogan con NPC desde el universo digital, lo parasocial y las nuevas formas de subjetividad.

El gesto repetido del scroll infinito, la sensación de estar siempre dentro y nunca del todo presente, atraviesa NPC 21.14.3.1.14.14.25, el nuevo proyecto escénico del colectivo valenciano DLG que se presenta en Carme Teatre del 15 al 18 de enero de 2026 como residencia de creación de la sala.

La propuesta no se articula como un espectáculo cerrado, sino como una serie de actos escénicos que incluyen funciones, laboratorio e interacción con artistas invitadas, donde el proceso creativo se expone como parte central del trabajo compartido con el público.

Tal y como explican desde el propio colectivo, ven este proyecto "como un trabajo en curso". "Actualmente estamos en un punto del proceso en el que consideramos necesario abrir esta investigación a otras agentes culturales y compartirla con el público", añaden.

En este sentido, la residencia artística se plantea como un espacio de investigación activa y diálogo, ya que, como señalan, "el hecho de establecer este diálogo y recibir feedback sobre la propuesta es fundamental para seguir desarrollando esta reflexión".

Inspirado en la figura del NPC (Non Player Character o personaje no jugador), propia del universo de los videojuegos, el proyecto traslada este concepto al ámbito de la cultura contemporánea para reflexionar, desde una perspectiva posthumana, sobre la agencia, la identidad colectiva y los comportamientos mediados por la tecnología.

"La figura del NPC ha adquirido un nuevo significado en relación a las redes sociales, los memes y otros formatos de la cultura contemporánea. Se utiliza para describir a individuos que parecen actuar de manera automatizada o carecen de una verdadera agencia en sus acciones y decisiones, similar a como lo haría un personaje no jugable en un videojuego", apuntan desde DLG.

LABORATORIO Y CRUCE DE PRÁCTICAS

'NPC 21.14.3.1.14.14.25' no se plantea como una obra finalizada, sino como un dispositivo escénico en transformación que se despliega a lo largo de varias jornadas. Además de las dos muestras escénicas, el proyecto incorpora una interacción el domingo, que amplía la investigación mediante el cruce con otras prácticas artísticas.

En esta sesión participan Claudia Leoni, Julia Zac y Cora Novoa Pérez, artistas invitadas cuyas investigaciones dialogan con la intersección entre cuerpo, movimiento y universo digital.

Tal y como explica el colectivo, "el domingo contamos con los trabajos de las artistas invitadas". "Participan con una serie de propuestas escénicas que consideramos afines a nuestra investigación, ya sea por compartir acercamientos conceptuales, coincidencias estéticas o recursos técnicos y artísticos. Esto establece un diálogo entre propuestas, refuerza nuestra investigación y aporta nuevas subjetividades. Buscamos incidir en la capacidad de transformación del espacio y la performatividad de esos cambios de escenografía y atmósfera", recalca.

A este despliegue se suma, el sábado, una sesión especial en forma de laboratorio, concebida como un espacio de encuentro y experimentación compartida con el público.

"En las jornadas que proponemos para Carme Teatre, incluímos esa sesión especial a modo de laboratorio con el fin de activar una conversación en torno a la agencia y la no-jugabilidad, ejes conceptuales de nuestra investigación. Para ello pretendemos abrir el dispositivo y la escenografía a las participantes del laboratorio para que habiten el espacio escénico y vean nuestra práctica desde más cerca, pudiendo así jugar con los elementos que usamos en nuestro flujo de trabajo y compartir de forma distendida la filmografía y bibliografía que forman parte de nuestras referencias", aseveran desde DLG.

Esta apertura del proceso desplaza el rol del espectador y lo sitúa en una posición activa, confrontándolo con su propia relación con la cultura digital, el consumo de imágenes y la toma de decisiones en entornos altamente mediados por la tecnología.

En este sentido, el colectivo subraya que busca "exponer al público a imágenes y estampas familiares extrañadas por acumulación". El diálogo con los espectadores se extiende también al ámbito de la mediación a través de Divendres Tangents, el espacio habitual de conversación de Carme Teatre, que en esta ocasión permitirá compartir reflexiones con el colectivo tras la función del viernes, ampliando las preguntas que atraviesan el proyecto desde la experiencia escénica.