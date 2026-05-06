El doble premio Pulitzer Michael Robinson Chávez presenta 'Geografia del alma cotidiana' en el Cabanyal Íntim

Archivo - Dakar, Senegal - MICHAEL ROBINSON CHAVEZ - Archivo

VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El festival Cabanyal Íntim, bajo el lema 'Vulnerables', arranca su 14 edición este jueves con la exposición fotográfica del doble premio Pulitzer, Michael Robinson Chávez, que a través de 'Geografía del alma cotidiana', inaugurará una retrospectiva de tres décadas de fotoperiodismo guiada por el propio autor. La muestra se podrá visitar desde este jueves hasta el domingo.

A través de sus imágenes, el autor recorre fragmentos de vida en lugares como India, Liberia, Senegal, Siberia, Gaza, Venezuela, Perú, Cuba o España, y documenta la vulnerabilidad y la resiliencia humana frente a conflictos y crisis sociales, migraciones o cambio climático.

La exposición, cedida por la Muestra de cine Ascaso, reivindica la autenticidad en un momento marcado por la inteligencia artificial y la manipulación digital, según ha informado el festival en un comunicado.

Su inauguración, y la visita guiada, tendrán lugar el viernes 8 de mayo a las 12.00 horas en el recientemente inaugurado Centre Cívic del Cabanyal-Canyamelar, espacio que acoge por primera vez una exposición.

DOBLE PREMIO PULITZER

Michael Robinson Chávez está considerado como "una de las voces más relevantes del periodismo visual contemporáneo". A lo largo de su carrera ha trabajado para medios internacionales como The Washington Post, Los Angeles Times, The Boston Globe o la agencia Associated Press y ha cubierto conflictos bélicos y sociales en más de 75 países.

Ganador en dos ocasiones del Premio Pulitzer por trabajos vinculados a la cobertura del cambio climático y al asalto al Capitolio de Estados Unidos, también ha recibido reconocimientos como el Robert F. Kennedy Journalism Award, entre otros muchos.

La imagen fotográfica dará paso por la tarde a diversos espectáculos y a la irrupción de Territori Performance en distintos comercios y espacios del Cabanyal. Esta iniciativa sale por primera vez a las calles para poner en valor el tejido local, con el apoyo de la Asociación de Comerciantes del Marítimo (Acipmar).

El público podrá recorrer de 18.00 a 20.30 horas, desde este jueves hasta el domingo, diferentes propuestas con una entrada única y asistir a la 'Coronación Íntima' de La Erreria (House of Bent), una ceremonia participativa queer que invita al público a transformarse y ser coronado; 'Oro y piel' de Alberto Monreal, una potente reflexión sobre la mercantilización del cuerpo a través de una acción performativa; 'Entre la tinta', de El bosc de cignes, acción en vivo que explora la conexión desde la vulnerabilidad mediante dibujo y escritura; y 'Pneuma', un dispositivo ritual y audiovisual que revisita la memoria y las identidades desde una mirada contemporánea.

INAUGURACIÓN EN EL TEATRE MUSICAL

Como punto de partida festivo, Cabanyal Íntim celebra su inauguración este jueves, con una gran fiesta en el Teatre El Musical. La artista La Diva, como primera gran maestra de ceremonias, dará el pistoletazo de salida a esta edición en una velada que combinará espectáculo, memoria y celebración colectiva.

La invitada especial de la noche, Kiki Morgan, de Oniria Teatro en Madrid, presentará fragmentos de su cabaret subversivo 'Vaga y maleanta', una propuesta que "transforma la memoria histórica en un espectáculo de varietés canalla, con una mirada valiente, ácida y cargada de humor sobre la dura realidad vivida por las personas LGTBIQ+ durante la dictadura".

La noche culminará con una sesión de electrónica a cargo de DJ Ana Peligro, que propondrá una fusión de salsa, cumbia y sonidos balcánicos con bases de 'tech house', en una auténtica catarsis colectiva.