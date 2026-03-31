Docentes en huelga advierten que si Educación no negocia mejoras, "en mayo el curso se acaba" en la Comunitat Valenciana

Sindicatos valencianas se manifiestan por la mejora de las condiciones laborales y salariales del profesorado - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La huelga docente convocada este martes en la Comunitat Valenciana por cuatro sindicatos para reclamar mejoras en la enseñanza pública tendrá continuidad si no se logra "una reacción real" por parte de la Conselleria de Educación "después de más seis meses de intentos de negociación. "Si no nos sentamos a negociar y conseguimos mejoras, en mayo el curso se acaba".

Así lo advierten fuentes sindicales, que han cifrado el seguimiento del paro en el 80 por ciento, mientras que la administración educativa lo rebaja al 31 por ciento.

Durante toda la jornada, ha habido piquetes informativos, concentraciones a las puertas de los centros y de las sedes de la Conselleria y a mediodía manifestaciones en las tres capitales de provincia.

En la marcha de València miles de docentes, familias y alumnos --unos 16.000, según las cifras facilitadas por la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana-- han recorrido las calles de del centro para reclamar mejoras en las condiciones salariales y laborales del profesorado, como la bajada de las ratios, la reducción de la burocracia o la mejora de las infraestructuras.

La manifestación, convocada por el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), UGT Ensenyament del País Valencià, la Federació d'Educació de CCOO y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha arrancado este martes a las 12.00 horas desde la plaza de San Agustín de València y ha recorrido las principales calles de la ciudad.

Durante el recorrido, se han visto carteles con proclamas como 'Per unes plantilles sense retallades' (Por unas plantillas sin recortes); 'La frustració ja supera la vocació' (La frustración ya supera la vocación); 'Menos ratios más recursos'; 'No queremos saunas ni congeladores, recursos ya' o 'Vull les condicions que la gent pensa que tenim' (Quiero las condiciones que la gente piensa que tengo).

El portavoz de STEPV, Marc Candela, ha señalado que desde el pasado 25 de septiembre los sindicatos llevan intentando negociar con la Conselleria de Educación las mejoras del profesorado y que lo "único" que hace el departamento de Campanar es "dilatarlo en el tiempo".

MEDIDAS PARA "ATENDER MEJOR" AL ALUMNADO

Asimismo, ha reivindicado que las medidas que proponen son para que haya una mejora en "las condiciones salariales y laborales del profesorado" y que "son en beneficio del nuestro alumnado porque son medidas para atenderlo mejor".

Preguntado por si no hay un acuerdo el 16 de abril con la Conselleria de Educación, el portavoz ha asegurado que los sindicatos están ya preparando la "(huelga) indefinida": "Si no hay una reacción real y nos sentamos a negociar y conseguimos mejoras, en mayo el curso se acaba", ha advertido.

Desde CCOO Educación, su secretaria general, Xelo Valls, ha criticado que la semana pasada la Conselleria citara a los sindicatos para "iniciar una negociación" y que pusieran sobre la mesa un decálogo que era "una declaración de intenciones" y que "parecía más una situación de mediación entre alumnos que un verdadero marco de negociación".

En este sentido, ha destacado que de los cinco sindicatos que componen la Mesa Sectorial, cuatro han apoyado la huelga y están "en la calle" pidiendo que "se sienten a negociar con una propuesta concreta y no con citas".

Por su parte, el presidente autonómico de CSIF Educación de la Comunitat Valenciana, José Seco, ha apuntado que las reivindicaciones de la jornada de huelga van en dos líneas. Por un lado, "la mejora de las condiciones laborales" y, por otro, "la subida de sueldo necesaria después de casi 20 años sin ninguna subida a nivel autonómico", ha enumerado.

Seco ha subrayado que los docentes valencianos "tienen que sentir que este gobierno les contesta" y por ello, ha pedido al departamento de Campanar que de "unas cantidades mínimas necesarias para empezar a negociar" algo que, a su juicio, "hasta ahora no han hecho".

"ÉXITO ROTUNDO"

Sobre el apoyo a la huelga, ha indicado que está siendo un "éxito rotundo" y que se ha conseguido "más del 80 por ciento de la representación sindical" porque cuatro de los cinco sindicatos que representan al profesorado valenciano la han secundado.

Igualmente, la responsable d'Ensenyament Públic de UGT del País Valencià, Maica Martínez, ha insistido en que los sindicatos llevan "más de seis meses" pidiendo estas mejoras y ha afeado a Conselleria que haya estado "poniendo excusas" para negociar.

INFORME PROVISIONAL DE SEGUIMIENTO

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha hecho público el informe provisional de seguimiento de la huelga, de los que se desprende que el seguimiento ha alcanzado una media del 35,59 % entre el personal docente.

De esta forma, un total de 25.322 maestros y profesores han secundado la convocatoria realizada por las organizaciones sindicales de los 71.150 convocados, según datos recabados hasta las 13.00 horas por la Dirección General de Personal. A ellos se suman otros 720 trabajadores y trabajadoras del personal no docente, de un total de 5.461 convocados, lo que significa que el seguimiento de la huelga alcanza el 13,18%.

Un total de l.645 centros públicos han sido convocados a participar, entre los que se ha hecho huelga en 1.460 (88,75%). Por provincias, Valencia es donde se registra, según estos datos provisionales, un mayor seguimiento de la huelga con un porcentaje del 38,36%; seguida de Castellón, con el 35,05% y Alicante, con el 32,56%.

En cuanto al registro por etapas educativas, los porcentajes más altos de seguimiento corresponden a Educación Infantil (48,33%) y Primaria (44,42%), mientras que en Educación Especial la participación se sitúa en el 41,85%. En Secundaria, la adhesión registrada a esta hora es del 31,27%, mientras que en régimen especial el seguimiento ha sido del 5% y entre los docentes de la educación para personas adultas ha hecho huelga el 10,68%.

A estos datos se suman otros colectivos entre enseñanzas artísticas, idiomas o técnicos de FP, entre los que el seguimiento de la huelga supone el 23,19% del total.

Fuentes del departamento de Campanar explican que se espera que haya un pequeño incremento por la tarde, debido a la incorporación de los datos del profesorado que solo tiene docencia a partir del mediodía.