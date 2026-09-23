Docentes visibilizarán en el 9 d'Octubre que siguen "movilizados" y sus reivindicaciones "no pueden ser ignoradas"

Archivo - Manifestación de docentes. Archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos docentes convocantes de la huelga y protestas del profesorado valenciano han acordado dar continuidad a la movilización y participar en la manifestación organizada por la Comissió 9 d'Octubre el Dia de la Comunitat con un "bloque educativo" propio. Esta participación "permitirá visibilizar nuevamente las reivindicaciones del sector educativo y trasladarlas al conjunto de la sociedad valenciana en una fecha especialmente significativa".

Así lo ha avanzado, en un comunicado, el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), que considera que esta acción "será una nueva oportunidad para hacer visible que la educación pública valenciana continúa movilizada y que sus reivindicaciones no pueden ser ignoradas".

Previamente, el 3 de octubre, la Manifa's Band ha organizado un concierto, con el apoyo de STEPV, a las 17.00 horas en el parking situado ante el IES Laurona, que contará con las actuaciones de diversos grupos y artistas valencianos y con varios talleres.

Por otra parte, el sindicato informa de que se ha pedido formalmente a la Conselleria de Educación que "retome las negociaciones para abordar los puntos de la plataforma reivindicativa que motivaron la huelga indefinida y que no han tenido respuesta satisfactoria".

"En todo el mes de septiembre no se han convocado negociaciones dejando claras cuáles son sus intenciones", lamenta el sindicato, que apunta que las entidades consideran "imprescindible que el Gobierno valenciano abandone la vía de la imposición y se siente a negociar con voluntad de llegar a acuerdos para encontrar soluciones en los problemas que afectan el sistema educativo público".

Ante la "inacción" del Consell, la comunidad educativa tiene en marcha un proceso de consulta en las asambleas docentes, locales y comarcales para establecer un plan de acción que "no descarta ningún tipo de movilización".

"LA HUELGA INDEFINIDA NO ESTÁ DESCONVOCADA"

En este punto, recuerdan que "la huelga indefinida no está desconvocada: continúa suspendida y, por lo tanto, se mantiene como instrumento de presión y movilización mientras no se produzca una respuesta suficiente por parte de la Conselleria".

"La resolución del conflicto pasa necesariamente para retomar unas negociaciones reales, con contenidos y compromisos concretos, que permiten avanzar en las reivindicaciones del profesorado y en la mejora de la educación pública valenciana", subraya STEPV que hace un .

llamamiento al conjunto de la comunidad educativa para "mantener la unidad y las acciones en los centros y calles: acogida de nuevo profesorado en las asambleas, recibimiento de alumnado y familias con información de las reivindicaciones, difusión de las demandas concretas de cada centro, seguimiento de la agenda de las autoridades, bicicletadas y concentraciones".