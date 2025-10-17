DocsValencia celebrará su décima edición del 15 al 23 de mayo de 2026 - DOCSVALENCIA

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

DocsValencia - Espai de No Ficció celebrará su décima edición del 15 al 23 de mayo de 2026 en distintos espacios culturales de la ciudad de València.

La organización prepara una programación conmemorativa que "recorrerá una década de cine documental, compromiso ciudadano y apoyo al talento audiovisual valenciano".

Desde su nacimiento en 2017, DocsValencia ha consolidado una propuesta estable y diversa. A lo largo de nueve ediciones, el festival ha reunido a más de 35.000 asistentes, ha recibido cerca de 5.000 documentales inscritos y ha proyectado más de 270 títulos en casi 400 sesiones, entre salas de cine, espacios culturales y formatos online.

A ello se suma una "cuidada línea editorial" con foco en la producción valenciana y en la visibilización de relatos críticos, contemporáneos y conectados con la realidad.

En el plano industrial, DocsLab - À Punt se ha convertido en "un espacio clave" para el desarrollo de proyectos documentales en la Comunitat Valenciana.

En estos diez años, recuerda la organización, se han impulsado más de 180 propuestas, algunas de las cuales han sido premiadas o estrenadas en festivales internacionales. Gracias al apoyo de más de 35 entidades colaboradoras, el festival ha repartido más de 113.000 euros en premios, promoviendo tanto el reconocimiento creativo como la movilidad y la profesionalización del sector.

El impacto mediático y social también ha ido en aumento: con una comunidad digital que supera los 10.000 seguidores, cientos de menciones en medios y una identidad visual reconocible, DocsValencia se ha posicionado como un referente del documental en el Mediterráneo. Su capacidad de adaptarse a nuevas realidades (como la edición íntegramente online de 2020) y su apuesta por la programación híbrida han reforzado sus vínculos con la comunidad local y el público internacional.

La décima edición se plantea como "una oportunidad para celebrar el recorrido y proyectar el futuro". Con nuevas secciones, actividades especiales y un enfoque participativo, DocsValencia 2026 invitará a redescubrir el poder transformador del cine de no ficción desde Valencia, con mirada crítica y vocación global, concluyen.