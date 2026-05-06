Docsvalencia reparte más de 37.500 euros en premios en su décima edición

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VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

DocsValencia. Espai de No Ficció celebra su décima edición con más de 37.500 euros en premios y servicios, para consolidar su apuesta por el impulso al cine documental desde la creación hasta su proyección en la industria.

El festival articula este conjunto de galardones a través de sus secciones competitivas y su espacio de industria, configurando un ecosistema que reconoce tanto el talento creativo como el desarrollo profesional de los proyectos.

En las secciones oficiales, DocsValencia distinguirá las mejores obras con 2.500 euros para el mejor largometraje valenciano (Mirades) y 2.000 euros para el mejor largometraje nacional (Panorama). En el ámbito del cortometraje, la sección Fragments otorgará 1.000 euros al mejor corto valenciano y otros 1.000 euros al mejor corto nacional, nueva categoría presentada por la Fundación SGAE y alojada en el Museu del Carme.

El Premio del Público Jameson, dotado con 500 euros, volverá a situar a la audiencia en el centro del festival. Las votaciones tras cada proyección determinarán la película ganadora, incorporando la mirada del público al palmarés del certamen.

El apoyo a la industria se materializa a través del programa de premios vinculados a DocsLab - Plataforma VLC, donde se concentra una parte clave de la inversión del festival. Entre ellos, el Premio DocsLab - Fundación SGAE (1.000 euros), el Premio EFD (20.000 euros en equipamiento y material de rodaje), el Premio bbo (4.000 euros en traducción y subtitulado), el Premio DocsMX (3.000 euros en asistencia al espacio de industria del festival mexicano) y el Premio Kaleidoskopik (2.000 euros en asesorías personalizadas); todos ellos orientados a impulsar el desarrollo, la finalización y la circulación internacional de los proyectos seleccionados.

Como novedad en esta décima edición, DocsValencia incorpora el Premio El Águila - DocsVLC, dotado con 500 euros y abierto a títulos de cualquier sección. El galardón será otorgado por un jurado especializado designado por la marca y reconocerá aquellas obras que conecten con una mirada contemporánea del documental.

La colaboración con El Águila se extenderá más allá del propio premio, con presencia en distintos momentos del festival, incluyendo encuentros profesionales y la presentación del certamen el próximo día 12 en Fnac.

Las proyecciones y actividades de DocsValencia se desarrollarán en una extensa red de sedes que incluye el CCCC (Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana), el Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València, Cines Lys, Octubre Centre de Cultura Contemporània, Cines Babel, Cines MN4, La Filmoteca de València y Fnac. Cuenta también con Munk, Rubik y Mercacine como media partners, y mantiene alianzas con DocsMX, DocsBarcelona, RCE y Fujifilm.