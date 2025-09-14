Domingo con baja probabilidad de chubascos fuertes en el litoral de Castellón

Archivo - Lluvias en el interior de Valencia y Castellón en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

Las máximas descenderán de forma notable en el prelitoral de Valencia

VALÈNCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vive una jornada de domingo con probabilidad de chubascos en los litorales de Castellón, Valencia y tercio norte de Alicante la primera mitad del día, sin descartar que sean localmente fuertes en el litoral norte de Castellón. Por la tarde, hay baja probabilidad de chubascos en las zonas interiores.

Así lo indica la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que apunta que habrá un descenso localmente notable de las temperaturas máximas en el prelitoral de Valencia.

El cielo será nuboso todo el día en Castellón y habrá intervalos nubosos por la mañana en Valencia y Alicante, con tendencia a disminuir. Asimismo, el viento soplará flojo de componente norte de madrugada, y tenderá a componente este por la mañana, con intervalos de moderado en el sur de Alicante.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas ascenderán en el sur de Valencia y norte de Alicante, y se mantendrán sin cambios en el resto. Las máximas descenderán y será localmente notable en el prelitoral de Valencia.

Por provincias, en la de Castellón, los termómetros anotarán 30º de máxima en la Vall d'Uixó y Castelló de la Plana, y 28º en Vinaròs y Morella. Las mínimas oscilarán entre los 15º de Morella y los 22º de Vinaròs y Castelló de la Plana.

En Valencia, el mercurio alcanzará los 31º de máxima en Ontinyent y 30º en Requena, Gandia y València. Por su parte, las mínimas se situarán entre los 16º de Requena, 20º en Ontinyent, 22º en Gandia y 23º en València.

Finalmente, en Alicante se esperan máximas de 32º en Orihuela y Elche, 30º en Dénia y Alicante, y 29º en Alcoi. Las mínimas serán de 19º en Alcoi, 21º en Elche y Orihuela, 22º en Alicante y 23º en Dénia.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias ha decretado para este domingo el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales bajo-medio en toda la Comunitat Valenciana.