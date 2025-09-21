Domingo de paraguas: Emergencias establece alerta naranja por lluvias y tormentas en el litoral de Castellón

VALÈNCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido para este domingo alerta nivel naranja por lluvias y tormentas en el litoral de Castellón y amarillo en el interior de esta provincia así como en el litoral e interior sur de Valencia. El episodio dará comienzo sobre las 12.00 horas y se prolongará hasta las 00.00 horas, segín informa el 112 CV en su cuenta de X.

De acuerdo con las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), para esta jornada se esperan chubascos y tormentas que probablemente serán localmente fuertes y con posible granizo y rachas muy fuertes de viento en la mitad norte de la Comunitat Valenciana, especialmente en el norte de Castellón durante la segunda mitad del día, donde podrán ser muy fuertes.

Las temperaturas irán en descenso en la mitad norte de Castellón mientras que en el resto de la Comunitat Valenciana habrá pocas variaciones, salvo un ascenso de las máximas en el litoral y el prelitoral de Valencia y sur de Alicante.

El viento soplará flojo de componente oeste, con intervalos de oeste y suroeste moderado en Valencia y Alicante en las horas centrales y tendiendo a últimas horas a nordeste moderado en el litoral de la mitad norte y a noroeste moderado ocasionalmente fuerte en el norte de Castellón.

En las capitales de provincias, los termómetros oscilarán entre los 21 y 32 grados en Alicante; los 21 y 30 en Castelló de la Plana y los 23 y 33 en València,