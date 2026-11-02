El domingo se salda con siete rescates, dos a menores de edad, en diferentes puntos de Alicante

Archivo - Helicóptero de rescate del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El domingo se ha saldado con siete rescates por parte de efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, dos de ellos a menores de edad, en diferentes puntos de la provincia de Alicante, según ha informado este cuerpo de seguridad.

Así, los bomberos tuvieron que rescatar a un menor de 10 años tras quedar enriscado en el Monte Bolón, en el municipio alicantino de Elda, mientras paseaba con sus padres.

La alerta se produjo a las 18.15 horas y, dado que el helicóptero de rescate no podía operar al anochecer, se movilizaron dotaciones del parque de Elda, cuyos bomberos accedieron hasta la posición del menor. A continuación, descendieron hasta un lugar seguro, desde donde la familia pudo iniciar el regreso a casa sin lamentar heridos.

Por otro lado, una mujer y su hijo de 8 años fueron rescatados por los bomberos tras perderse mientras paseaban por la Serra Gelada, en Benidorm. La mujer se había perdido en una zona de montaña sin acceso para vehículos y ambos empezaban a sentir frío.

Tras recibir la alerta a las 18 horas, se movilizó rápidamente al Grupo de Rescate y un helicóptero MV9R, que lograron localizar a la mujer y a su hijo. Debido a la hora tardía, a la que el helicóptero tiene limitada su operatividad, los dos fueron trasladados al parque de San Vicente.

Por otra parte, los bomberos rescataron a dos excursionistas que salieron de Dénia, en las inmediaciones del Montgó, a las 10 horas, con agua pero sin comida. A las 19 avisaron de que se encontraban perdidos sin posibilidad de hallar el camino de regreso.

Tras el contacto con el '112', el Parque de Bomberos de Dénia realizó el rescate por tierra. A través de Control 3 se facilitó la ubicación de los excursionistas hasta que los bomberos a pie contactaron con ellos.

Por último, los bomberos rescataron ayer por la tarde a dos ciudadanos holandeses en Penyó Cavall, Coveta de la Mascarada (ruta del Sanxet), en Polop de la Marina (Valencia).

Los excursionistas salieron a las 11 horas para hacer una ruta de montaña y sobre las 17.30 horas llamaron al '112' puesto que se habían perdido. Personal del Consorcio de Bomberos de Alicante mantuvo comunicación con ellos en inglés y comprobó que se encontraban enriscados en un cortado.

Llevaban agua pero no comida. Se activó el Grupo de Rescate y el helicóptero MV9R, que contactaron con los excursionistas, los rescataron y los trasladaron a la helisuperficie del Parque de Bomberos de Benidorm.