Domingo con temperaturas extremadamente elevadas y cielo poco nuboso en la Comunitat Valenciana

Archivo - Bañistas en la playa de la Malvarrosa, a 10 de agosto de 2023, en Valencia - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vivirá una jornada de domingo con temperaturas extremadamente elevadas y cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes medias y altas por la tarde.

Además, el viento soplará flojo variable a primeras y últimas horas, con predominio durante las horas centrales de flojo del sur en Alicante, y del este y sureste en el resto, con aumentos ocasionales de intensidad, según señala la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto a las temperaturas, las mínimas estarán en ascenso y las máximas se mantendrán con pocos cambios. Continuarán los valores significativamente elevados en amplias zonas.

Por provincias, en la de Castellón, los termómetros anotarán 40º de máxima en la Vall d'Uixó y Castelló de la Plana, 37º en Vinaròs y 36º en Morella. Las mínimas oscilarán entre los 21º de Morella y los 25º de Vinaròs, la Vall d'Uixó y Castelló de la Plana.

En Valencia, el mercurio alcanzará los 43º de máxima en Ontinyent, 40º en Requena, 38º en València y 37º en Gandia. Por su parte, las mínimas se situarán entre los 22º de Requena, 25º en Ontinyent, 26º en Gandia y 27º en València.

Finalmente, en Alicante se esperan máximas de 44º en Orihuela, 43º en Elche, 41º en Alcoi, 39º en Dénia y 38º en Alicante. Las mínimas serán de 23º en Orihuela, 24º en Elche y 25º en Alcoi, Dénia y Alicante.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias ha decretado para este domingo el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales extremo en toda la Comunitat Valenciana.