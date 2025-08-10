Domingo con temperaturas máximas elevadas en prelitorales de Valencia y cielos despejados

Archivo - Varias personas caminan por la playa de la Malvarrosa, a 26 de abril de 2023, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vivirá un domingo en el que las temperaturas máximas alcanzarán valores elevados en prelitorales de Valencia. Además, el cielo estará poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas en el tercio norte por la tarde.

Por su parte, el viento soplará flojo variable a primeras y últimas horas, y predominará el este flojo a moderado durante las horas centrales, según indica la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto a las temperaturas, las mínimas ascenderán de forma ligera en el extremo norte y se mantendrán sin cambios en el resto. Asimismo, las máximas ascenderán ligeramente en los litorales de Valencia y Castellón, sufrirán un ligero descenso en el interior de Valencia y se mantendrán con pocos cambios en el resto.

Por provincias, en la de Castellón, los termómetros anotarán 35º de máxima en Castelló de la Plana y la Vall d'Uixó, y 33º en Vinaròs y Morella. Las mínimas oscilarán entre los 21º de Morella y la Vall d'Uixó, y los 23º de Vinaròs.

En Valencia, el mercurio alcanzará los 36º de máxima en Ontinyent, 34º en Requena, 33º en València y 32º en Gandia. Por su parte, las mínimas se situarán entre los 19º de Requena, 20º en Ontinyent, 22º en Gandia y 23º en València.

Finalmente, en Alicante se esperan máximas de 35º en Orihuela, 34º en Alcoi, 33º en Elche, y 31º en Dénia y Alicante. Las mínimas serán de 20º en Alcoi y de 22º en Orihuela, Elche, Dénia y Alicante.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias ha decretado para este domingo el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales extremo en el interior de Valencia y sur de Alicante, y alto en el resto de la Comunitat Valenciana, a excepción del litoral de Castellón que registra riesgo bajo-medio.