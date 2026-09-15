Dos bomberos heridos en las tareas de extinción del incendio forestal de Tuéjar

Archivo - Imagen del incendio de Tuéjar - CONSORCI BOMBERS VALENCIA - Archivo

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos bomberos forestales de la Generalitat han resultado heridos en las labores de extinción del incendio declarado este martes en la localidad valenciana de Tuéjar.

Así lo ha dado a conocer el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión del Cecopi que se ha llevado a cabo esta noche en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado en la zona.

"Lamentablemente, hemos tenido dos accidentes de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana", ha señalado el representante del ejecutivo autonómico, que ha detallado que uno de ellos ha sufrido unas quemaduras leves y ha sido trasladado al Hospital de la Fe de València, mientras que el otro profesional, tras volcar la autobomba que conducía, presenta contusiones leves y ha sido remitido al Hospital de Llíria.

"Les deseamos, por supuesto, una pronta recuperación y agradecemos el trabajo que están realizando en el incendio", ha recalcado Valderrama, que ha puesto en labor todo el trabajo y esfuerzo que están realizando todos los integrantes del operativo.