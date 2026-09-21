Dos detenidos en Alicante por robar el bolso a una anciana en Salamanca y gastar 7.200 euros de sus tarjetas

Imagen de los detenidos por la Policía Nacional en el marco de esta operación - MONTAJE A PARTIR DE POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a dos personas, un hombre de 34 años y una mujer de 50, acusadas de robar el bolso a una anciana en Salamanca y de usar sus tarjetas bancarias en cajeros y una joyería de una localidad salmantina, hasta generarle un perjuicio económico de 7.230 euros.

Según un comunicado del cuerpo policial, la coordinación policial entre la Policía Judicial de distintas comisarías "ha sido crucial" para el esclarecimiento de los hechos. Ambos fueron interceptados mientras circulaban en un vehículo alquilado por una avenida de entrada y salida de la capital alicantina.

El suceso se perpetró en Salamanca, donde la mujer de avanzada edad acudió como cada mañana a la residencia en la que está ingresado su marido, que necesita silla de ruedas para moverse, con el fin de dar un paseo, momento en el que dejó su bolso en el manillar de dicha silla.

Cuando regresó a la residencia, se dio cuenta de que el bolso ya no estaba en su lugar. Según la Policía, "había sido sustraído al descuido posiblemente en un momento en el que, la denunciante, estuvo acomodando el reposapiés de la silla de forma correcta, puesto que este fue el único momento en el que lo perdió de vista".

Posteriormente, la víctima solicitó al personal de la residencia que llamasen a su teléfono por si podían recuperar el bolso y recibieron la contestación de una voz de mujer que les dijo que llevaría el bolso a la residencia, algo que no ocurrió, por lo que supuestamente estaría tratando de ganar tiempo.

Además, la mujer descubrió más tarde que se habían hecho movimientos fraudulentos en su cuenta bancaria. Tras contactar con su entidad bancaria, fue informada de que, poco después de la sustracción del bolso, se habían hecho extracciones de efectivo en una localidad salamantina cercana, así como una compra de 1.700 euros en una joyería y una transferencia elevada. Lo defraudado ascendió a 7.230 euros.

INTERCEPTADOS EN ALICANTE

De los primeros trámites de la investigación se hicieron cargo los agentes del Grupo IV de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada de Policía Judicial de Salamanca, quienes, a través de las pesquisas realizadas, consiguieron averiguar que los investigados presuntamente estarían utilizando un vehículo de alquiler con el que podrían estar perpetrando sus delitos por la costa levantina, concretamente por la ciudad de Alicante, por lo que se solicitó la colaboración de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría Provincial de Alicante.

Como continuación de las gestiones, los policías destinados en Alicante establecieron un dispositivo de vigilancia en diferentes puntos de entrada y salida de la ciudad, durante el que lograron localizar el vehículo circulando por una de las avenidas de salida de la capital.

Una vez que los agentes, a través de un seguimiento discreto, observaron a bordo del vehículo a dos personas, varón y mujer, con características coincidentes con las de los posibles autores, lo interceptaron cuando pararon en una estación de servicio.

Después de bajar del vehículo ambos ocupantes, los policías pudieron reconocer al varón y a la mujer como las mismas personas que fueron relacionadas con la posible autoría de los hechos sucedidos en Salamanca, por lo que los arrestaron como presuntos responsables de los delitos de hurto y estafa. Tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Alicante.