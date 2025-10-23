Dos detenidos por hurtar una mochila en un hotel de València con 5.000 euros en moneda extranjera y un portátil

VALÈNCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres, de 23 y 31 años, acusados de hurtar en la recepción de un hotel de València una mochila que contenía un portátil, un teléfono de alta gama y 5.000 euros en moneda extranjera, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los hechos ocurrieron a principios de mes cuando un turista estaba realizando el check in en un hotel y dejó en el suelo del hall de entrada una mochila de cuero negra con todas sus pertenencias, que desapareció.

Tras las primeras pesquisas y con las características físicas de los sospechosos, agentes adscritos al Grupo de Respuesta Inmediata a la Criminalidad -GRIC- realizando labores de prevención de paisano, localizaron a un varón, en el cruce de la calle Xátiva con avenida Marqués de Sotelo, el cual coincidía plenamente con la descripción facilitada, además de portar en ese momento la mochila sustraída.

Los agentes se identificaron y le dieron el alto. Observaron cómo el varón se encontraba muy nervioso, intentando zafarse en todo momento de la actuación policial.

Al realizarle un cacheo superficial, los agentes encontraron en uno de los bolsillos del pantalón un fajo de dólares. Además, al revisar la mochila localizaron un ordenador portátil y un terminal móvil de alta gama envueltos en papel de plata con el objetivo de evitar ser rastreados, además de un sobre con euros, dólares americanos, libras esterlinas y rublos rusos, varios pasaportes, así como cargadores, unas gafas y un neceser, objetos que coincidían con los sustraídos en el hotel y cuyo valor ascendía a cerca de 9.000 euros.

Ante estos hechos, los policías detuvieron al sospechoso como presunto autor de un delito de hurto. El segundo autor fue arrestado por agentes pertenecientes al Grupo de Delincuencia Urbana de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, los cuales, al tener conocimiento de lo ocurrido, y tras realizar algunas pesquisas para identificar plenamente al segundo sospechoso, tuvieron pleno conocimiento de que el mismo estaba siendo juzgado por unos hechos similares.

Lo interceptaron en las proximidades del juzgado y lo detuvieron también como presunto autor de un delito de hurto. Los arrestados, con antecedentes policiales por hechos similares y en situación irregular en España, han pasado a disposición judicial. Las pertenencias recuperadas han sido entregadas a su legítimo dueño.

Desde la Policía Nacional recuerdan una serie de consejos a los turistas para evitar ser víctimas de este tipo de hurtos, como no perder en ningún momento de vista las pertenencias; no llevar en el mismo lugar todo lo de valor; y no dejar a la vista objetos de valor.