Dos detenidos por odio tras empapelar tiendas de personas magrebíes en Burriana con pegatinas de Núcleo Nacional

CASTELLÓ, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investiga a otra, de entre 18 y 23 años, por un delito de odio ya que presuntamente colocaron pegatinas del grupo Núcleo Nacional con frases con insultos como "moros de mierda" en tiendas de personas de origen magrebí, según ha avanzado Levante-EMV y han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

La detención de estas personas, de ideología neonazi, se llevó a cabo el pasado 1 de febrero en la localidad de Burriana (Castellón), a raíz de una denuncia interpuesta a principios de enero por un hombre de nacionalidad argelina, dueño de un negocio en el municipio, que sufrió un ataque supuestamente por parte de los ahora detenidos.

La víctima, que se encontró su establecimiento cubierto con pegatinas del grupo Núcleo Nacional, interpuso la denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Burriana, que trasladó ese escrito al servicio de Información, responsable, entre otras funciones, de la persecución de los delitos de odio a través de los equipos REDO (Respuesta a los Delitos de Odio).

Los investigadores ya tenían conocimiento de otras denuncias similares, con ataques y pintadas racistas en tiendas y negocios de personas de esa procedencia. Una vez analizadas esas denuncias, los agentes identificaron a dos de los presuntos autores, que fueron arrestados, acusados formalmente por un delito de odio.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición judicial de los juzgados de guardia de Vila-real y quedaron en libertad con cargos. Además, se investiga a un tercero.