Dos detenidos en Pilar de la Horadada con 850 gramos de cocaína ocultos en un asiento de su coche - AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA

ALICANTE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Pilar de la Horadada (Alicante) ha detenido a dos hombres de 25 y 41 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas tras haber encontrado escondida bajo el asiento de su coche una bolsa con 850 gramos de cocaína pura y sin cortar.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 2 de octubre, cuando una patrulla de agentes detectó un vehículo "sospechoso" en el que viajaban los dos varones. Tras realizar las comprobaciones oportunas, los policías comprobaron que tenía la inspección técnica de vehículos (ITV) caducada, por lo que le dieron el alto con las señales ópticas del coche policial.

Antes de cachear a ambos, uno de ellos proporcionó una navaja tipo mariposa de color azul con detalles en plateado de unos diez centímetros de hoja, por lo que los agentes la incautaron y levantaron acta de infracción por portar armas prohibidas, según ha detallado el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada en un comunicado.

Posteriormente, los policías registraron el interior del vehículo y hallaron bajo el asiento del acompañante una bolsa de plástico de color blanco que contenía 850 gramos de cocaína de pura y sin cortar, por lo que su peso podría "duplicarse" o "incluso triplicarse" en el mercado tras fraccionarla. Los agentes, que se incautaron de la sustancia estupefaciente, detuvieron a los dos ocupantes y los pusieron a disposición de la Guardia Civil.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Marina Sáez, ha explicado que "no es la primera vez que se incauta droga" en el municipio ya que existe "un operativo constante en el que los agentes de la Policía Local de Pilar de la Horadada están especialmente vigilantes para acabar con el menudeo en la zona".

En esta línea, la edil también ha agradecido el "esfuerzo" de "todos los agentes" del cuerpo municipal porque con este tipo de actuaciones se refuerza el "compromiso con el bienestar de los vecinos".