Dos detenidos tras sorprenderles en una calle de València con 4.000 cápsulas de un fármaco anticonvulsivo

VALÈNCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a dos hombres de 29 y 33 años tras ser sorprendidos en la vía pública con más de 4.000 cápsulas de medicamentos, así como más de 8.000 euros en efectivo, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el sábado pasado, cuando los agentes de la Brigada Móvil-Policía en el Transporte que se encontraban llevando a cabo labores de prevención de la seguridad ciudadana en los aledaños de la Estación de Autobuses de la capital del Túria observaron a dos jóvenes en actitud esquiva en la calle Beltrán Báguena.

Los policías, ante la actitud sospechosa, les dieron el alto y los identificaron. Al inspeccionar una bolsa que portaban encontraron una caja de una farmacéutica con numerosos blísteres de cápsulas de un medicamento cuyo principio activo es la pregabalina, fármaco anticonvulsivo que afecta al sistema nervioso central disminuyendo la cantidad de señales de dolor que se envían al cerebro.

Además, ocultos en los bolsillos de los pantalones, los hombres llevaban gran cantidad de dinero en billetes enrollados y envueltos en film.

Los agentes les interpelaron por la procedencia de los medicamentos y el dinero y los sospechosos argumentaron que la bolsa con las pastillas se la habían encontrado en la basura y que el dinero se lo habían mandado unos familiares, incurriendo en contradicciones.

Finalmente, tras comprobar los agentes cómo los medicamentos no se encontraban caducados y la bolsa estaba en perfectas condiciones sin signos de haber estado en la basura, detuvieron a ambos hombres como presunto autores de un delito contra la salud pública. Además, se han incautado 4.014 cápsulas de pregabalina y 8.200 euros en efectivo.

Los arrestados, en situación irregular en España, han pasado a disposición judicial.