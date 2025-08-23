Dos detenidos en València al ser sorprendidos escalando una reja para robar en un piso con sus moradores dentro

Archivo - Dos agentes de la Policía Local de València en imagen de archivo. - TWITTER POLICÍA LOCAL DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de València de la USAP y de la Comisaría de Proximidad han detenido a dos personas, que fueron sorprendidas escalando una reja para acceder por una ventana a un domicilio de la ciudad para presuntamente perpetrar un robo, mientras los moradores se encontraban en el piso de abajo de la vivienda.

Los hechos han ocurrido este sábado, sobre las 2.00 horas, en la calle Flor de Mayo, cuando una testigo llamó al 092 al ver cómo dos personas escalaban por una reja para entrar a una vivienda a través de una ventana de la planta superior y lo grabó.

Dos dotaciones de Policía Local de València de la USAP y 3a Comisaría de Proximidad se han personado en el domicilio y han logrado frustrar un presunto robo con fuerza en casa habitada.

En la planta baja de la vivienda se encontraban el propietario de la vivienda y su cuidadora, quienes no sufrieron ningún daño. Los agentes encontraron a los presuntos ladrones agazapados en una de las habitaciones del piso superior, por lo que fueron detenidos.