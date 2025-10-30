Dos films sobre libertad y resistencia ante sistemas opresivos compiten en la Mostra por la Palmera de Oro

El director Rezan Yeşilbaş, acompañado de la actriz Selin Yeninci y el productor Mustafa Dak, ha presentado ‘The Flying Meatball Maker’ en la Mostra de València - MOSTRA VALÈNCIA

Los films 'The Flying Meatball Maker', de Rezan Yesilbas, y 'Cinema Jazireh', de Gözde Kural, que abordan la libertad, la identidad y la resistencia frente a los sistemas opresivos llegan a la Sección Oficial de la Mostra de València - Cinema del Mediterrani para competir por la Palmera de Oro y reflejar "la vitalidad y diversidad del cine turco contemporáneo".

El director Rezan Yesilbas, acompañado de la actriz Selin Yeninci y el productor Mustafa Dak, ha presentado 'The Flying Meatball Maker'. En ella narra la historia de Kadir, un cocinero de albóndigas, padre de tres hijos, con un deseo irrefrenable en su vida: volar en parapente. Para ello, deberá desafiar a la tradición, a su familia e incluso a las condiciones climatológicas adversas, como la falta de viento, detalla la organización del certamen valenciano.

La historia, que valió a Nazmi Kirik el premio al Mejor Actor en el pasado Festival de Estambul, está basada en un personaje real. "Esta historia está inspirada en un señor kurdo que quería volar. La idea me pareció fascinante para desarrollar un relato y hacer una película, así que me fui a conocerlo", ha explicado Rezan Yesilbas. Pese a ello, la película construye su propio universo narrativo: "No es su biografía, pero construimos un mundo ficcional inspirado en él", ha agregado.

Las relaciones familiares son otro de los pilares del largometraje. Según Selin Yeninci, "la película habla sobre los sueños que se pueden hacer realidad, pero también es una historia de amor, ya que la esposa del protagonista le apoya en su deseo y tiene que hacer frente a las habladurías".

El retrato de su personaje, añade la actriz, es también un reflejo del rol de la mujer en su país. "En Turquía, cada mujer debe encontrar su espacio individual, pero antes debe tener un equilibrio con su casa, su marido, sus hijos y luego su propio lugar para ella misma. El amor es lo que sostiene todo eso", ha expresado.

Yesilbas ha recordado con emoción que "el personaje que inspiró al protagonista y su familia fallecieron en el terremoto de Turquía por la mala construcción de las viviendas". "Era un hombre lleno de vitalidad que nos estará viendo ahora desde el cielo", ha lamentado.

Para el director, el acto de volar trasciende lo físico para convertirse en una metáfora de libertad. "El protagonista intenta una y otra vez volar. Yo, como director, intento volar haciendo cine. Ese sentimiento compartido está en toda la película, y en verdad, todos perseguimos ese alivio, esa sensación de liberación", ha resaltado.

CINEMA JAZIREH

Por su parte, la directora Gözde Kural y el productor Bulut Reyhanoglu han llegado a València con 'Cinema Jazireh', una película que aborda la historia de Leyla, una mujer afgana que sobrevive a la masacre de su familia y emprende la búsqueda desesperada de su hijo desaparecido.

En un país donde ser mujer equivale a ser invisible, decide disfrazarse de hombre para poder moverse libremente. Su viaje la lleva a descubrir una red de explotación infantil que utiliza un falso cine --el Cinema Jazireh del título-- como tapadera para secuestrar a jóvenes y prostituirlos.

Inspirada en dos prácticas reales de la región --el Bacha Posh, en la que niñas son criadas como varones, y el Bacha Bazi o 'niños bailarines', en la que menores son travestidos para ser prostituidos--, la directora busca un enfoque íntimo y político sobre la vida bajo el régimen talibán.

"No quería contar una sola historia, sino un pequeño universo de recuerdos y resiliencia. El cine es el lugar donde convergen esas vidas, donde la esperanza aún puede asomarse incluso en los lugares más oscuros", ha explicado Kural.

La cineasta, que confiesa haber pasado mucho tiempo en Afganistán, ha detallado que su primera película la rodó en Kabul y esta es un "reflejo de mis sentimientos y emociones sobre este país". Su vínculo con Afganistán es "únicamente como ser humano". "Yo nací en Turquía y allí siempre nos dicen que debemos ir a Occidente, pero yo decidí ir a Oriente. Afganistán es un país que hemos abandonado, como muchos otros donde hay guerras y es un infierno para las mujeres. Quería reflejar fragmentos de esas vidas y destacar que hay esperanza", ha indicado.

Kural también profundiza en la complejidad del género y la sexualidad en Afganistán. "Conocí a chicos involucrados en el Bacha Bazi. Muchos no se veían a sí mismos como queer, solo intentaban sobrevivir complaciendo a hombres mayores. Uno de ellos me dijo: 'Este es mi paraíso. No tengo ningún otro sitio adonde ir'. Esa frase está en la película, porque resume lo que significa vivir sin opciones", ha relatado.

"TRANSMITIR LA IDEA DE RESISTENCIA"

Sobre las dificultades del rodaje, Kural ha puntualizado que rodaron algunas escenas en una zona fronteriza, pero la mayor parte se filmó en Turquía. "Hoy en día, rodar en Afganistán es casi imposible, no solo por razones políticas, sino porque la infraestructura para el arte ha sido desmantelada. Ni siquiera los artistas locales pueden trabajar libremente", ha lamentado.

La directora reconoce que su intención fue "transmitir significados confusos, porque cuando las cosas empiezan a ser opresivas, la justicia ya no es justicia y las mujeres ya no son mujeres, todos tratan de sobrevivir". "Me muevo en una escala de grises sin delimitar ni el bien ni el mal", ha expresado, con lo que busca "transmitir la idea de resistencia".

Ha resaltado que su película pretende concienciar "sobre la situación de las mujeres afganas, su falta de educación y derechos fundamentales, así como la pobreza generalizada".

'Cinema Jazireh' ha tenido una destacada trayectoria en el circuito internacional de festivales. Tras su estreno en el Festival de Adana Altin Koza, la cinta participó en la Mostra de Cinema de São Paulo y posteriormente, fue seleccionada en la competición oficial del Karlovy Vary.