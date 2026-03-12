Dos heridos de 65 y 70 años por inhalación de humo tras un incendio en su vivienda de València

Un SVB y una SAMU en imagen de archivo
Publicado: jueves, 12 marzo 2026 9:17
VALÈNCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos personas de 65 y 70 años han resultado heridas por inhalación de humo tras un incendio registrado en su vivienda de la Avenida Amado Granell Mesado de València.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el fuego se originó este miércoles por la tarde, sobre las 18.30 horas, por causas que no han trascendido.

Hasta la zona se movilizó una unidad SVB, cuyo equipo sanitario asistió a un hombre de 70 años y a una mujer de 65 años, ambos por inhalación de humo, y fueron trasladados al Hospital Doctor Peset.

