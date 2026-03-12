Dos heridos en un accidente entre un coche y una furgoneta en la CV-9202, en Guardamar del Segura

Archivo - Una ambulancia de SVB en imagen de archivo - CICU - Archivo

ALICANTE 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas en un accidente entre un coche y una furgoneta en la carretera CV-9202, en el término alicantino de Guardamar del Segura.

El incidente tuvo lugar sobre las 19 horas de este miércoles por causas que no han trascendido.

Hasta la zona se movilizó unidad del SAMU y una unidad SVB. Los servicios médicos asistieron a un hombre de 65 años y a un joven de 21 años, ambos por policontusiones, y fueron trasladados en sendas ambulancias al Hospital de Torrevieja.