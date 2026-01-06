Dos heridos en una explosión de un camping gas en una autocaravana en un camping de El Campello

Archivo - Imagen de archivo de una SAMU - CICU - Archivo

ALICANTE, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas con quemaduras en una explosión de un camping gas en una autocaravana en la calle doctor Severo Ochoa del camping El Jardín de El Campello (Alicante).

El accidente se ha producido sobre las 11.51 horas de este miércoles y en él han resultado heridas una mujer de 66 años y un hombre de 76 años, según ha informado el CICU en un comunicado.

La mujer ha sido trasladada por un SAMU al Hospital General de Alicante por quemaduras de segundo grado en piernas, manos y cara, mientras que el hombre, con quemaduras en manos, ha sido trasladado por un SVB al Hospital de San Juan.