Dos manifestaciones por la dimisión de Mazón saldrán este domingo de Paiporta y València hasta el Pont de la Solidaritat

Cartel de la manifestación para pedir la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, once meses después de la dana - ACPV

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto a asociaciones de víctimas de la dana, los comités locales de emergencia y reconstrucción (CLER) y l'Acord Social Valencià han convocado para este domingo 28 de septiembre a las 18 horas dos manifestaciones que saldrán de Paiporta (Valencia) y València simultáneamente y confluirán en el Pont de la Solidaritat para reclamar la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana.

La manifestación de Paiporta saldrá desde Partida Pascualeta 4 (Residència SAVIA), y recorrerá el Camí Vell de Picassent, Carretera d'Alba, c/ Álvarez de Sotomayor y Pont de la Solidaritat.

Desde València, la protesta saldrá del Centre Cultural La Rambleta (Bulevar sud) esquina con la calle Pius IX, seguirá hacia c/ Salvador Perles, c/ Sant Pius X, Av/ Manuel Colomer Marco, hasta llegar al Pont de la Solidaritat.

La pasarela donde se encontrarán las dos manifestaciones es "un símbolo del pueblo valenciano que la cruzó para ofrecer ayuda en un acto de desobediencia civil y solidaridad".

HOMENAJE A LAS PERSONAS VOLUNTARIAS

Como en todas las movilizaciones anteriores, el homenaje a las víctimas estará en el centro y esta vez se incluirá también a las personas voluntarias.

"Frente a la inacción, la dejadez y la incompetencia de las instituciones, su rapidez y decisión fue fundamental para ayudar en las zonas afectadas en el momento inmediato posterior a la barrancada", han señalado desde la convocatoria.

BARRACONES Y PREOCUPACIÓN ANTE EL OTOÑO

Las entidades convocantes han expuesto que, once meses después de la barrancada, Mazón y su Consell "intentan imponer un relato de normalidad y recuperación que no se corresponde con la realidad".

En este sentido, han puesto en foco en que, en las comarcas afectadas, el nuevo curso escolar ha empezado "en muchos casos en barracones", mientras "algunos barrios continúan con desperfectos que evidencian las consecuencias de la barrancada y la población mira con preocupación la llegada del otoño".

Asimismo, han advertido que muchos municipios afectados continúan sin acceso a servicios públicos esenciales de calidad y siguen sin tener planes de emergencias.

Para los convocantes, "todos estos hechos demuestran los problemas de plantear una reconstrucción de espaldas a la ciudadanía", cuya participación resulta "fundamental".

Los actos serán "un ejercicio de memoria y respeto" hacia las víctimas mortales y un "grito colectivo para exigir la verdad y justicia para ellas y su entorno". "Las personas afectadAs han esperado durante once meses y no pueden hacerlo más. El pueblo valenciano, tampoco. Ya es suficiente. Mazón dimisión", han zanjado.