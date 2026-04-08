Dos medios aéreos se suman a la extinción del incendio forestal de Tibi, ya estabilizado

1075792.1.260.149.20260408084546 Dispositivo de extinción del incendio forestal de Tibi - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

ALICANTE 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos medios aéreos se han incorporado a primera hora de este miércoles al dispositivo de extinción del incendio forestal declarado la pasada tarde en las faldas de la sierra del Maigmó, dentro del término municipal de Tibi (Alicante), que sigue activo con evolución favorable y ya está estabilizado, informa el 112.

Según el Consorcio Provincial de Bomberos, este miércoles por la mañana se han cumplido los relevos de los efectivos que trabajaron durante la pasada noche, con lo que se mantienen ocho dotaciones de este organismo junto a tres unidades de bomberos forestales y dos autobombas. Además, a primera hora de esta jornada se han sumado dos medios aéreos.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat explica que el Consorcio de Bomberos de Alicante no necesita la colaboración del organismo homólogo de la provincia de Valencia para las labores de extinción, dado que el incendio ya está estabilizado.

Los medios aéreos se retiraron este pasado martes al atardecer, con la previsión de reincorporarse este miércoles con las primeras horas de luz. El fuego ya evolucionaba favorablemente a última hora de la pasada jornada.

Durante la tarde trabajaron en las tareas de extinción seis medios aéreos y tres unidades helitransportadas, ocho dotaciones del Consorcio y otras seis unidades de bomberos forestales de la Generalitat y cinco autombombas.

El incendio forestal, que se declaró pasadas las 17.15 horas, afecta a la cara del Maigmó que da al municipio de Tibi. El fuego también se ha detectado en las inmediaciones del Racó de Creu.

Para este miércoles, el nivel de preemergencia por riesgo de incendio forestal es bajo-medio (verde) en toda la Comunitat Valenciana, señala el 112.