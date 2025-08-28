Dos medios aéreos y varias dotaciones de bomberos luchan contra un incendio forestal en Orihuela (Alicante)

ALICANTE, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos medios aéreos y varias dotaciones de bomberos trabajan en la extinción de un incendio forestal que se ha declarado este jueves por la mañana en el término municipal de Orihuela, concretamente en la pedanía de La Aparecida, según han informado el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) y el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA).

El aviso se ha recibido a las 12.59 horas, después de que hayan comenzado a arder unos matotrales secos cerca de una montaña y el fuego se haya propagado rápidamente a una zona forestal. Tras afectar a una ladera, se ha extendido a un área de pinos. Se ha activado el despacho automático.

Sobre el terreno trabajan dos medios aéreos más una unidad helitransportada, tres dotaciones del CBA y tres unidades de los Bomberos Forestales de la Generalitat junto con una autobomba. También se han desplazado hasta allí un coordinador forestal y un agente medioambiental.