Dos mujeres resultan heridas en un accidente de tráfico en Torrent

Archivo - Dos SAMU en la base
Archivo - Dos SAMU en la base - CICU - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: domingo, 1 noviembre 2026 18:07
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   VALÈNCIA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Dos mujeres han resultado heridas este domingo en la localidad valenciana de Torrent en un accidente entre dos coches con un peatón implicado, según ha explicado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

   El siniestro ha ocurrido en la calle Profesor Idilio y hasta el lugar se han movilizado una unidad de Soporte Vital Básico y otra de SAMU, cuyo equipo médico ha atendido a dos mujeres.

   Una de las personas heridas es una mujer de 35 años que ha sufrido politraumatismo y la otra es una mujer de 31 años con contusiones. Ambas han sido trasladadas al Hospital General de Valencia, según las mismas fuentes.

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