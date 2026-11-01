Dos mujeres resultan heridas en un accidente de tráfico en Torrent

Archivo - Dos SAMU en la base - CICU - Archivo

VALÈNCIA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres han resultado heridas este domingo en la localidad valenciana de Torrent en un accidente entre dos coches con un peatón implicado, según ha explicado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El siniestro ha ocurrido en la calle Profesor Idilio y hasta el lugar se han movilizado una unidad de Soporte Vital Básico y otra de SAMU, cuyo equipo médico ha atendido a dos mujeres.

Una de las personas heridas es una mujer de 35 años que ha sufrido politraumatismo y la otra es una mujer de 31 años con contusiones. Ambas han sido trasladadas al Hospital General de Valencia, según las mismas fuentes.