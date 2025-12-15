Dos personas heridas, una menor, tras salirse de la vía su coche en la CV-166, en Benassal

Archivo - Dos SAMU en la base - CICU - Archivo

CASTELLÓ 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas, una de ellas menor de edad, tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban en la CV-166, en dirección Benassal (Castellón).

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el incidente tuvo lugar este domingo por la tarde en la CV-166.

Hasta la zona acudió un SAMU y un SVB y los efectivos sanitarios atendieron a dos personas, una de ella menor, que fueron trasladadas a un centro hospitalario.