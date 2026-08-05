La dotación para personal de la OV alcanza los 9,7 millones, un 77% más que en 2021, destaca el Ayuntamiento

LA OV en Viena - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La dotación destinada al personal de la Orquesta de València (OV)asciende en 2026 a 9,7 millones de euros, frente a los 5,5 millones de euros consignados en 2021. Este incremento de 4,2 millones de euros supone un crecimiento del 76,6% y refleja "el esfuerzo realizado para fortalecer la plantilla estable de la formación y garantizar los recursos necesarios para el desarrollo de su actividad artística".

El Ayuntamiento de València asegura que el Palau "ha revolucionado en tres años la orquesta con la mayor inversión en personal de su historia". Así, ha aumentado "un 76,6% el presupuesto para la Orquesta de Valencia, estabilizando su plantilla y dando continuidad a su proyecto artístico con la renovación para los próximos cinco años de su director, Alexander Liebreich", reivindica la institución municipal en un comunicado.

"La inversión en el personal constituye el principal eje del esfuerzo realizado por el Palau de la Música para consolidar el proyecto artístico de la Orquestra de València. Este incremento presupuestario ha permitido reforzar la estructura estable de la formación sinfónica, mejorar su capacidad de planificación y garantizar los recursos necesarios para afrontar con estabilidad los retos artísticos presentes y futuros. La inversión realizada demuestra el compromiso del Palau de la Música con una política de fortalecimiento estructural de su principal activo artístico", asevera el concejal de Cultura, José Luis Moreno.

El fortalecimiento de la orquesta no se ha limitado al incremento de la inversión, sino que también se ha traducido en el mayor proceso de consolidación de plantilla desarrollado en los últimos años mediante las sucesivas Ofertas de Empleo Público aprobadas entre 2024 y 2026.

Durante este periodo se han convocado 29 plazas de profesorado de la Orquestra de València, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público ordinarias y extraordinarias, configurando el mayor proceso de estabilización de la plantilla de la formación.

Los procesos selectivos continúan desarrollándose de forma progresiva. Ya han concluido las convocatorias correspondientes a las plazas de contrafagot, trombón, una plaza de violín, dos plazas de trompa y una plaza de trompeta, mientras que durante el próximo mes de septiembre se celebrarán las pruebas para la cobertura de las cuatro plazas restantes de violín. Con ello se avanzará de manera decisiva en la ejecución de las Ofertas de Empleo Público aprobadas entre 2024 y 2026.

Este proceso de estabilización permitirá consolidar una plantilla artística más estable, reducir la temporalidad y garantizar la continuidad del proyecto musical mediante procedimientos de selección basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Otro de los hitos más relevantes de este proceso ha sido la integración en el Organismo Autónomo Palau de la Música de los 14 profesores de la Orquestra de València que permanecían adscritos administrativamente al Ayuntamiento de València.

La medida pone fin a una situación histórica en la que coexistían dos regímenes administrativos dentro de una misma formación sinfónica, eliminando diferencias en la gestión del personal y avanzando hacia una plantilla plenamente integrada bajo una única estructura organizativa. La reasignación de estos puestos al Organismo Autónomo responde a criterios de coherencia organizativa, racionalización de los recursos humanos y mejora de la gestión institucional.

Esta actuación supone un paso decisivo para consolidar una plantilla cohesionada, reforzar el sentimiento de pertenencia de todos los músicos y dotar al Palau de la Música de una estructura administrativa más eficiente y adecuada a las necesidades de una institución cultural de referencia.

El fortalecimiento de la plantilla también se ha acompañado de mejoras en las condiciones laborales del profesorado de la orquesta. Entre ellas destaca el acuerdo alcanzado para compensar la adquisición de material fungible necesario para el ejercicio profesional de los músicos, una medida que responde a una demanda histórica del colectivo y reconoce las necesidades específicas derivadas del desempeño artístico.

Paralelamente, el Palau de la Música continúa impulsando la cobertura de más de veinte plazas correspondientes al personal técnico y de soporte, reforzando la estructura organizativa necesaria para atender la creciente actividad artística, cultural y administrativa de la institución. Estos avances permiten consolidar un modelo de gestión más sólido, dotando al Palau de la Música de los recursos humanos necesarios para afrontar con garantías el crecimiento experimentado por la institución en los últimos años.

El "fortalecimiento de la estructura humana" de la Orquestra de València ha ido acompañado de la consolidación de un proyecto artístico "estable y de largo recorrido", defienden.

RENOVACIÓN DIRECTOR

En este contexto, el Palau de la Música ha renovado el contrato de Alexander Liebreich como director titular y asesor artístico de la Orquestra de València para las próximas cinco temporadas, "garantizando la continuidad de una dirección artística que ha contribuido decisivamente al crecimiento musical de la formación y a su reconocimiento nacional e internacional".

Asimismo, la consolidación del proyecto artístico tiene su reflejo en la creciente presencia de la Orquestra de València en algunos de los auditorios y ciclos musicales más prestigiosos de Europa.

Durante la temporada 2025-2026, la Orquestra de València ha actuado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, invitada por la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE) dentro de su programación oficial, donde ofreció tres conciertos que registraron un lleno absoluto y obtuvieron una excelente acogida por parte del público y de la crítica especializada.

Asimismo, la formación ha debutado en el histórico Musikverein de Viena, una de las salas de conciertos más emblemáticas del mundo y sede del tradicional Concierto de Año Nuevo. La actuación tuvo lugar dentro de la programación de Jeunesse, uno de los programadores musicales más prestigiosos de Austria, compartiendo temporada con formaciones de referencia internacional como la Wiener Symphoniker, la ORF Radio-Symphonieorchester Wien o Il Giardino Armonico, entre otras.

Estas actuaciones confirman el creciente reconocimiento artístico de la Orquestra de València y consolidan su presencia en los principales circuitos sinfónicos europeos. Recuperación de la actividad discográfica y audiovisual.

La proyección internacional de la Orquestra de València se ha visto reforzada también por la recuperación de su actividad discográfica y audiovisual, junto a su director titular Alexander Liebreich.

Durante los últimos años se han desarrollado proyectos con el sello internacional Accentus Music, entre ellos la grabación de Carmina Burana, un vinilo con el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo y el Bolero de Maurice Ravel, así como un nuevo CD con la Suite n.º 2 de Dafnis et Chloé de Maurice Ravel, la Sinfonía n.º 3 "con órgano" de Camille Saint-Saëns y la Pavana de Gabriel Fauré. La Orquestra de València ha participado igualmente en producciones audiovisuales para ARTE, Mezzo, ORF, NHK y RTVE,