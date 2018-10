Dotze immigrants arriben en una pastera a la Cala del Moro de Torrevieja

Publicado 02/10/2018 13:48:16 CET

ALACANT, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dotze persones han arribat aquest dimarts en una pastera a Cala del Moro, a Torrevieja (Alacant), i estan sent ateses per Creu Roja en les instal·lacions de la Caserna de la Guàrdia Civil de la localitat. Es tracta d'homes, majors d'edat i diuen ser algerians, segons ha indicat la Benemérita en un comunicat.

Per la seua parts, Creu Roja ha destacat que s'ha mobilitzat un equip de resposta immediata d'Ajuda Humanitària a Immigrants en Costa (AHIC) per a atendre a les deu persones custodiades per Guàrdia Civil.

L'avís per l'arribada de l'embarcació ho ha donat un veí que ha alertat sobre les 10.30 hores d'aquest dimarts. En la seua localització han participat agents de la Guàrdia Civil i de la Patrulla Fiscal i Fronteres (PAFIF) de Torrevieja.

Es tracta de la cinquena embarcació que arriba a les costes d'Alacant des de diumenge passat. Eixe dia van arribar quatre pasteres amb sis immigrants al Pilar de la Horadada, Calp i Serra Gelada; a més, ahir dilluns, van ser localitzats a Benidorm tres dels nou immigrants que van arribar a Serra Gelada.