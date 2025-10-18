Archivo - El dúo valenciano Jajajers pondrá el broche final al Tastarròs 2025 con una sesión DJ - TASTARRÒS - Archivo

VALÈNCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El dúo de cómicos valencianos los Jajajers serán los encargados de poner el broche final al Tastarròs 2025. Lo harán con una sesión "muy especial", Jajajers DJ Xou, que tendrá lugar este domingo 19 de octubre a partir de las 14.30 en la Plaza del Ayuntamiento de València.

Conocidos por sus vídeos virales en redes sociales --donde ya acumulan 300.000 seguidores--, los Jajajers organizarán una fiesta "única" donde se fusionará música y humor, jugando con la nostalgia y la identidad a través de las canciones, según ha indicado la organización del evento en un comunicado.

El dúo Jajajers lo conforman Jorge García y Alexis Martínez, quienes se conocieron en la universidad estudiando Comunicación Audiovisual. Son guionistas, realizadores y cómicos, con casi 20 años de experiencia trabajando delante y detrás de las cámaras en cine, televisión, internet, radio y publicidad. Este último año han dado forma a Jajajers DJ Xou, un show musical donde el humor, la música y la identidad son los protagonistas.

Formaron Jajajers con el propósito de crear formatos de humor variados, pero con un sello "único". "Han producido numerosos 'sketches', muchos de ellos virales y con millones de reproducciones en las redes", han apuntado.

Una de sus frases "más conocidas" es: 'No more chorizo in the paella!'. Con el tiempo, han profesionalizado lo que en su día comenzó como un hobby. Ahora pueden decir "con orgullo" que "se dedican a hacer el moniato".