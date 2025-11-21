Economistas advierten de la insostenibilidad del crecimiento del PIB basado en deuda pública e impuestos

VALÈNCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio de Economistas de Valencia (COEV), Juanjo Enríquez, ha advertido de la insostenibilidad del crecimiento del PIB en España por estar basado "en buena medida" en el gasto público y en los impuestos.

Por el contrario, ha afirmado que un "crecimiento sano y sostenible debe basarse en una mejora del poder adquisitivo de los consumidores y los hogares".

Enríquez ha realizado estas valoraciones durante la celebración del Día del Economista, en el que ha recordado que el año pasado se suspendió en muestra de solidaridad y respecto con las víctimas de la dana.

El acto ha contado con la participación del director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, quien ha realizado una ponencia sobre la financiación autonómica; y con la Conselleria de Hacienda y Economía, Ruth Merino, que ha clausurado la celebración, según ha explicado el órgano colegial en un comunicado.

El decano ha realizado una intervención de presentación del acto en basado en dos puntos: análisis del crecimiento del PIB y la gestión de la dana. En relación con la situación del PIB, ha explicado que ha crecido en los últimos cinco años más de 380.000 millones, según los datos del Banco de España.

En buena medida, este incremento se ha alimentado del aumento del 38,11% de la deuda pública. Mientras que demuestra "flaqueza" por el decrecimiento en la inversión de bienes de equipo (- 2,84%). Además, el consumo de los hogares se ha incrementado en poca cuantía (4,49%) y se debe al aumento de la población (4,22%).

Del mismo modo, ha expuesto que los ingresos tributarios han pasado de 212.808 millones a 294.794 millones en el periodo 2019-2024. Esto ha supuesto un 39% más de recaudación de los principales tributos.

Por tanto, "el aumento del consumo público descansa en un crecimiento de la deuda del 38% y de la tributación de la tributación del 39%", ha remarcado el decano de los economistas valencianos.

A su juicio, "un crecimiento sano y sostenible del PIB debe basarse en una mejora del poder adquisitivo de los consumidores y los hogares. Para ello, es necesario un aumento de la productividad de nuestra economía y el poder adquisitivo de los hogares". De "continuar por la única senda de gasto público, no podrá sostenerse el crecimiento del PIB a lo largo del tiempo".

DANA

Por lo que se refiere a la dana, el decano del COEV ha criticado que "todas las administraciones publicas fallaron: "Antes, el día D y los días posteriores". En este sentido, ha reclamado que "no vuelvan a fallar un año después" y se ejecuten "las obras necesarias" para proteger a la ciudadanía y sus bienes.

En este punto, ha recordado que hay obras pendientes como la del barranco de La Saleta que evite su desbordamiento y afecte a casos urbanos como el de Aldaia. Enríquez ha remarcado que las administraciones públicas deben "priorizar" en sus decisiones y "lo más importante para una persona es su integridad personal y la protección de sus bienes".

DE LA FUENTE CRITICA LA FINANCIACIÓN SINGULAR

La ponencia central del acto ha correspondido al director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, quien ha realizado una intervención en la que ha analizado la estructura del sistema de financiación, los problemas del modelo, y una crítica a la propuesta de financiación singular para Cataluña, sobre la que ha advertido de que "si echa a andar tendremos un gravísimo problema".

Para De la Fuente, uno de los principales problemas del sistema actual es su "complejidad" porque "facilita la demagogia victimista". "Curiosamente, en todas las CCAA hay convencimiento de que están maltratadas", ha señalado.

De este modo, ha advertido de la propuesta de financiación singular para Cataluña. "Es muy preocupante que el PSC haya comprado el relato de los independentistas" sobre el "maltrato fiscal" a Cataluña. La propuesta para Cataluña "abre la puerta a la generalización del sistema foral".

De la Fuente ha propuesto un "cambio de enfoque" para afrontar la reforma del sistema de financiación y "en lugar de pensar en repartir dinero, tenemos que pensar en repartir la caja de herramientas fiscales" y que las CCAA y los ayuntamientos tengan las herramientas necesarias para recaudar los recursos que necesiten para cumplir con sus funciones, pero dando la cara".

FONDO DE NIVELACIÓN

Por su parte, la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha reclamado la puesta en marcha de un fondo transitorio de nivelación para reducir las diferencias actuales en financiación por habitante ajustado, un indicador en el que la Comunitat Valenciana es la última de todas las autonomías.

La conmemoración del Día del Economista es un acto en el COEV reconoce a los colegiados que cumplen 50 y 25 años en la institución, así como a los 226 nuevos colegiados que se incorporan, y a los que el decano ha querido trasladar su enhorabuena por incorporarse a una profesión que está "en continuo cambio y evolución".

El COEV cuenta en la actualidad con 3.500 colegiados, para los que pretende ser, además de un lugar de encuentro, "una fuente constante de formación e información", ha señalado el decano, quien ha asegurado que seguirán" formando en las materias básicas de nuestras disciplinas, y ello al más alto nivel, pero también va a seguir haciéndolo en materias transversales que nos afectan a todos, como las nuevas tecnologías, la digitalización y la nueva revolución que va a suponer la inteligencia artificial".