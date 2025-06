EDAV y Fundación SGAE celebran la 11ª edición de su evento de industria 'one to one' con más de 80 candidatos

EDAV y la FUNDACIÓN SGAE celebran la 11ª edición de su evento de industria One to One con éxito de participación - EDAV/SGAE

Se han seleccionado seis proyectos de largometrajes de ficción y otros tantos de series para televisión

VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 80 proyectos han respondido a la llamada de la 11ª edición del evento 'one to one' que impulsan EDAV, y la Fundación SGAE, un encuentro "estratégico" entre autores y productoras, único de la Comunitat Valenciana enfocado a los guionistas.

La sala SGAE Centro Cultural de Valencia acogerá este jueves, 26 de junio, a las 12:00 horas las presentaciones de los proyectos seleccionados para esta edición. Durante la tarde, los autores y autoras tendrán la ocasión de mantener reuniones "vis a vis" con las empresas productoras participantes.

Desde 2015, la Asociación de Guionistas Valencianos, EDAV, y la Fundación SGAE, a través del Consejo Territorial de SGAE de la Comunidad Valenciana, organizan un evento de pitch y reuniones uno a uno, el único en la Comunidad Valenciana que pone el foco exclusivamente en los autores y las autoras. Una presentación profesional de proyectos audiovisuales ante las principales productoras del sector, donde los creadores valencianos defienden sus ideas ante quienes pueden hacerlas realidad.

Nacido con el objetivo de promover la creación y el talento local, así como de fomentar la industria audiovisual valenciana desde una perspectiva de colaboración y profesionalización, One to One se ha consolidado durante estos once años como una cita clave para el sector audiovisual valenciano, promoviendo la creación, el talento local y el impulso industrial desde una perspectiva de colaboración y profesionalización.

Convertido en un punto de encuentro anual de referencia entre los profesionales y los creadores de la Comunidad Valenciana, este evento cuenta también desde su creación con la participación de las asociaciones de productores AVANT (Associació Valenciana d'Empreses de Producció Audiovisual i Productores Independents), AVAPI (Asociación Valenciana Audiovisual de Productores Independientes) y PAV (Productors Audiovisuals Valencians), que participan activamente en la selección de proyectos, garantizando el interés real de las productoras por los proyectos seleccionados, que este año han superado las ochenta solicitudes de participación.

Desde su creación, el evento ha permitido a numerosos creadores y creadoras audiovisuales de la Comunidad Valenciana presentar sus proyectos a empresas productoras propiciando el desarrollo de obras para cine y televisión con sello valenciano. A lo largo de las ediciones anteriores, varios proyectos presentados han dado el salto a la producción, convirtiéndose en largometrajes y series que hoy forman parte del panorama audiovisual valenciano y nacional. Estos logros demuestran, sin duda, el positivo impacto de la iniciativa de EDAV y la Fundación SGAE sobre el sector audiovisual de la Comunidad Valenciana.

Por otro lado, la colaboración de À Punt como patrocinador en la edición de 2025, aportará visibilidad y posicionamiento a los proyectos presentados. La implicación de la radiotelevisión pública valenciana es una apuesta clara por la promoción de la cultura audiovisual y el talento de nuestros creadores y creadoras.

Para esta edición se han seleccionado seis proyectos de largometrajes de ficción y otros tantos de series para televisión. Los títulos escogidos en la primera categoría son La mujer de hierro, de Nacho Ruipérez; El infinito bajo tierra, de Alberto Evangelio y Jorge Navarro de Lemus; Los avatares de Lola, de Beatriz García Alós; Muerde, de José Sospedra; Lady Macbeth, de Ana Piles y La Bruja, de Lucía Blasco.

Por otro lado, en el apartado de series, los trabajos seleccionados han sido Jabato, de Joan Carles Albalat y Sergio Alonso; Valentín, de Iván Fernández de Córdoba y Marina Igual; Malvasía, de Laura Pérez Gómez; El rey mago, de Alexandre Martínez Orts y Sergi Tellols; Once contra una, de María Vanacloig y Amordazados, de Ricardo Garijo Lima.

ASESORÍA ESPECIALIZADA

Los participantes en este evento, han disfrutado a lo largo del mes de mayo de un servicio de tutorías, organizado por la Fundación SGAE y EDAV. Con esta formación han tenido la oportunidad de trabajar en sus propias presentaciones y mejorar sus proyectos de la mano de los especialistas Tirso Calero (El Estudio, proyectos de series) y Álvar López (The Immigrant, largometrajes).

Al finalizar las tutorías, la guionista y docente de la ESCAC, Zebina Guerra ha completado la formación de los creadores participantes con un taller de preparación al pitch. Por su parte, Isabel Ivars, Directora de ventas internacionales y profesional del sector de la distribución & festivales, seleccionará tres proyectos de largometraje para asesorar en su paso a la venta internacional.