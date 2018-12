La edil de Cs València suspendida alega que la quieren "quitar de en medio" por presentarse a primarias

Publicado 30/11/2018 18:21:21 CET

VALÈNCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La edil del grupo municipal Ciudadanos (Cs) de València que ha sido suspendida cautelarmente de militancia, María Dolores Jiménez, ha alegado que es posible que la quieran "quitar de en medio" porque hace meses dijo que su intención era presentarse a las primarias y ha criticado al partido porque "nadie" la ha llamado para comunicarle la decisión.

Así se ha pronunciado este viernes Jiménez en declaraciones a Europa Press, después de que Cs le abriera expediente de suspensión cautelar de militancia, al considerar que podría haber conculcado la "normativa disciplinaria interna" por declaraciones realizadas respecto a su situación en el grupo municipal y a decisiones que podría adoptar respecto a su permanencia o no en él.

"Igual, como dije hace meses que me iba a presentar a primarias en enero, estaba consiguiendo apoyos para presentarme contra Fernando Giner, a alguien no le interesa y me quieren quitar de en medio; es una maniobra para quitarme de en medio", ha aseverado Jiménez.

De hecho, la edil ha explicado que no tenía "ni idea" de la suspensión de militancia, sino que se ha enterado por los medios de comunicación, lo que le parece "un poco triste", ya que no puede defenderse. Y ha subrayado: "Esto está hecho para hacer daño a mi imagen".

"Nadie me ha llamado de instituciones; entiendo que vendrá de ahí, pero nadie me ha llamado ni dicho nada, no he visto el documento. Lo correcto es que el representante de instituciones me llame y me diga que me va a abrir un expediente", ha lamentado Jiménez.

En cualquier caso, la edil ha asegurado que va a "seguir luchando" y "defendiendo" a la Policía Local y a los bomberos, y ha anunciado que cuando tenga el documento se lo mandará a sus abogados para "alegar", ya que nadie le va a "achicar por ser mujer": "Esto viene por las primarias y por el hecho de ser mujer y la única que me había quedado a plantar cara".

En la misma línea, Jiménez ha criticado que le hacen un "flaco favor" a Cs al emitir el comunicado sobre la suspensión de militancia en paralelo a la campaña de las elecciones andaluzas. "Esto no beneficia al partido, si querían sacarlo para hacerme daño o dañar mi imagen podían hacerlo el lunes o martes", ha apuntado.