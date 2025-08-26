La editorial valenciana Tirant lo Blanch se expande en Latinoamérica con una nueva sede en Perú

VALÈNCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Editorial Tirant lo Blanch ha reforzado su presencia internacional con la apertura de una sede en Perú. Con esta sede, la editorial valenciana ya se ha implantado en ocho países, siete de ellos en Latinoamérica.

En concreto, la empresa cuenta con sede en València y también opera en México, Colombia, Chile, Brasil, Costa Rica, El Salvador y ahora, Perú, según ha indicado el grupo en un comunicado.

A Perú llega con sus cuatro grandes áreas de negocio enfocadas en el sector jurídico: Formación, Tecnología, Consultoría y Editorial. El grupo ha resaltado que esta expansión "representa un paso decisivo en su proyecto de consolidación dentro del espacio jurídico iberoamericano". Contará con un modelo de trabajo basado en "contenidos de calidad, soluciones tecnológicas de vanguardia y un enfoque local, diseñado para responder a las necesidades del contexto jurídico nacional".

El director de Tirant lo Blanch, Salvador Vives, ha destacado que "la llegada al mercado peruano supone un paso más en el proceso de consolidación en el mercado global iberoamericano". "Perú es un país grande, con una acreditada cultura jurídica y en el que se espera hacer un buen trabajo", ha resaltado.

Asimismo, considera que es un mercado de profesionales "altamente cualificados, con universidades muy estructuradas y potentes, y con un sector justicia cada vez más demandante de soluciones de última generación".

El grupo editorial ha destacado que la implantación en Perú "refuerza un modelo de crecimiento sostenido, caracterizado por la colaboración directa con autores, docentes y profesionales peruanos, y por el diseño de soluciones adaptadas al marco jurídico nacional".

Con esta apertura, Tirant lo Blanch "reafirma su compromiso de largo plazo con el desarrollo jurídico en Latinoamérica y su apuesta por acompañar a los profesionales del derecho en los desafíos actuales y futuros". "Perú significa un reto pero de los grandes, probablemente uno de los más desafiantes que he liderado en mi carrera", ha concluido Vives.