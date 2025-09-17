Educación afirma que las vacantes de docentes se adjudican "en tiempo y forma" y que los refuerzos han aumentado

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Personal Docente de la Conselleria de Educación, Pablo Ortega, ha afirmado este miércoles que las vacantes de docentes "se están adjudicando en tiempo y forma" y que los refuerzos de profesorado superan a los de cursos anteriores.

Ortega ha criticado la "larga serie de declaraciones con datos erróneos que difunde Compromís para crear una alarma ficticia en el sistema educativo". Así, ha negado que el curso escolar haya comenzado con 3.000 plazas sin cubrir. "Es falso, y aunque ya estamos habituados a que tanto Compromís como algunas organizaciones mencionen cifras disparatadas que no se corresponden con la realidad, no podemos permitir que se convierta en una tónica habitual".

En concreto, la coalición aseguró este martes, entre otras cuestiones, que en la Comunitat Valenciana hay más de 3.000 bajas de profesorado que no se han cubierto de un total de 3.600, según la información que dispone actualmente, por lo que considera que "la gestión del personal docente de este inicio de curso es profundamente caótica".

Por su parte, el representante de la administración educativa ha reprochado a esta formación "difundir datos que no explica y que más tarde se demuestra que son falsos". "Este caso --ha continuado-- es un nuevo ejemplo de distorsión, que resulta especialmente llamativo viniendo de una formación que ha gestionado la propia Conselleria en legislaturas pasadas y que evidencia un desconocimiento notorio de su funcionamiento actual".

Para Pablo Ortega, el sistema educativo valenciano "goza de muy buena salud, como demuestran los datos reales". Así, ha insistido en que "todas las vacantes a tiempo completo se adjudicaron antes del inicio de curso, y que en la adjudicación de finales de julio se adjudicaron 2.900 puestos más que en la misma adjudicación del curso anterior".

"La realidad es que desde el comienzo del curso escolar la Dirección General de Personal Docente ha ofertado cerca de 6.500 plazas, entre vacantes y sustituciones, de las cuales la gran mayoría ya han sido cubiertas. Estas cifras son equiparables a las de cursos anteriores, con una diferencia fundamental: este curso los centros públicos cuentan con más de 67.800 docentes, una cifra récord que jamás se alcanzó en ninguna etapa anterior, incluida la del Botànic", ha manifestado.

CRITERIO "DE SENTIDO COMÚN"

"En cuanto a las bajas del profesorado, se sigue un criterio de sentido común: esperar a los primeros días del curso escolar para comprobar cuáles han finalizado y cuáles otras se han sumado", ha señalado.

Ortega ha indicado que "tras los primeros días del curso, una vez confirmado el número de bajas, se procedió a su sustitución mediante las diferentes tandas de adjudicación, realizadas dos veces por semana". En este sentido, "cabe destacar que se han cubierto cerca de 3.000 puestos, que incluyen tanto las bajas como otros permisos concedidos al personal docente", ha apostillado.

"En definitiva, el relato de Compromís sobre un inicio de curso con miles de plazas sin cubrir carece de fundamento, porque los datos oficiales demuestran que las vacantes se adjudican en tiempo y forma; que los refuerzos de profesorado superan a los de cursos anteriores y que, lejos del colapso, el sistema educativo cuenta con más docentes que nunca", ha concluido.