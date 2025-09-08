Educación cambiará el curriculum de la asignatura de Historia "porque los jóvenes dejaron de estudiar la época de ETA"

Archivo - El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ 8 Sep. (EUROPA PRESS) - -

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha anunciado este lunes que la Conselleria volverá a cambiar el curso 2026-27 el curriculum de la asignatura de Historia porque, tras la modificación que hizo del mismo el Botànic, "los jóvenes dejaron de estudiar, por ejemplo, la época de ETA".

Así se ha pronunciado Rovira ante los medios durante su asistencia al inicio del curso escolar 2025/2026 en el CEIP Maestro Canós Sanmartín de Castelló.

"Los jóvenes deben conocer toda la historia de España. Se trata de sacar la ideología de las aulas, pero si la historia se da solo hasta la Guerra Civil y la dictadura de Franco, tras la muerte de Franco España sigue teniendo historia, por lo que habrá que enseñar lo que ha pasado en esos 40 años también", ha dicho.

Así mismo, el conseller ha reiterado que antes de final de año se aprobará el nuevo decreto de Convivencia, "donde se tratarán todos los temas disciplinarios del alumnado y el refuerzo de la figura del docente".