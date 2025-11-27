Educación firma un protocolo con Microsoft y Founderz para impulsar formación en IA en la comunidad educativa

Imagen de la firma - GVA

VALÈNCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha suscrito un protocolo de actuación con Microsoft Ibérica y Founderz para facilitar formación básica en inteligencia artificial a la comunidad educativa valenciana.

El acuerdo, firmado por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, establece un marco de colaboración destinado a ampliar las competencias digitales del alumnado y del profesorado, reforzando la preparación del sistema educativo ante los retos tecnológicos actuales.

Durante la firma del protocolo, el secretario autonómico de Educación ha subrayado la "importancia" de este paso, puesto que la inteligencia artificial "ya forma parte de nuestra vida diaria y del futuro profesional de nuestro alumnado". Además, McEvoy ha señalado que la iniciativa "garantiza que toda la comunidad educativa tenga acceso a una formación básica, rigurosa y comprensible".

Por su parte, la directora de Capacitación en Inteligencia Artificial del Microsoft, Sonia Marzo, ha afirmado: "Tenemos una oportunidad excepcional para mirar al futuro con optimismo y aprovechar el potencial de la inteligencia artificial como motor de crecimiento y progreso. La educación es una de nuestras máximas prioridades, y gracias a la colaboración público-privada y acuerdos como el que firmamos hoy, impulsamos una educación innovadora, inclusiva y con principios de ética y seguridad".

Asimismo, el Co-CEO y Co-Fundador de Founderz, Pau García-Milà, ha señalado que desde Founderz creen "que la inteligencia artificial no es solo una herramienta, sino una oportunidad para transformar la forma en que aprendemos y trabajamos. Nuestro objetivo es que cualquier profesional, sin importar su sector, pueda aplicar la IA de manera práctica y generar impacto real".

El protocolo contempla la puesta a disposición de la Administración educativa autonómica de una plataforma de aprendizaje en línea, desarrollada por Founderz en colaboración con Microsoft, que aborda los conceptos fundamentales de la inteligencia artificial y su uso seguro y responsable.

En este sentido, la herramienta permitirá que las personas beneficiarias designadas por la Conselleria accedan a itinerarios formativos actualizados y adaptados al contexto educativo.

Además, Founderz facilitará a Educación un panel de seguimiento que permitirá consultar en tiempo real la evolución, el nivel de participación y el progreso de las personas usuarias. Esta funcionalidad posibilitará la descarga directa de informes que servirán para evaluar el impacto de la iniciativa y orientar futuras acciones formativas.

En palabras del titular de la Secretaría Autonómica de Educación, este acuerdo, que tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable previo acuerdo entre las partes, "refuerza nuestro compromiso con una educación innovadora, donde la tecnología se utilice de manera ética, segura y alineada con los valores del sistema educativo valenciano".