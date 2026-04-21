Educación oferta 2.067 plazas de empleo público docente para 2026

Archivo - Imagen de recurso de un aula. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha presentado la oferta de empleo público docente correspondiente a 2026, que asciende a un total de 2.067 plazas distribuidas entre los distintos cuerpos docentes.

Esta oferta se ha calculado conforme a la tasa de reposición de efectivos establecida en las leyes de presupuestos estatal y autonómica, que en el ámbito educativo puede alcanzar hasta el 120%.

A partir de este cálculo, que ha dado como resultado 1.398 plazas, la Conselleria ha decidido incrementar la oferta en un 20% adicional, sumando 280 plazas más, con el objetivo de seguir reduciendo la temporalidad en el sistema educativo, detalla el departamento que dirige Carmen Ortí en un comunicado.

A estas plazas se incorporan también las vacantes que quedaron desiertas en procesos selectivos anteriores, lo que permite optimizar los recursos disponibles y avanzar en la consolidación del empleo estable. Se trata de un total de 389 plazas.

La distribución de la oferta de empleo público contempla especialmente el refuerzo del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, que concentra la mayor parte de la oferta, junto con plazas en Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, enseñanzas artísticas e Inspección educativa. Además, se reserva un cupo no inferior al 10 % para personas con discapacidad.

El desglose por cuerpos refleja que en el caso de Profesores de Enseñanza Secundaria, las plazas son 1.855; para Profesores especialistas en Sectores Singulares de la FP, 95; Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (22); Profesores de Música y Artes Escénicas (21); Profesores de Artes Plásticas y Diseño (49); Catedráticos de Música y Artes Escénicas --10 plazas-- y para Inspección educativa se ofertan un total de 15.

El director general de Personal Docente, Pablo Ortega, ha subrayado que "esta oferta responde a una planificación rigurosa y a una voluntad clara de dar estabilidad a los centros y al profesorado".

"Estamos hablando de oportunidades reales de acceso a la función pública docente y de una mejora estructural del sistema educativo valenciano", ha aseverado.