Educación rescinde el contrato a Monbus y el lote de transporte escolar con incidencias será operado por otra empresa

Archivo - Familias de Centros de Educación Especial y afectados por la dana denuncias graves deficiencias en el transporte escolar.

Rovira asegura que la licitación que se realizó en etapa del Botànic ha sido declarada por el TSJ "no ajustada a derecho"

VALÈNCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha rescindido el contrato a la empresa Monbus --que hasta ahora se encargaba del lote de transporte escolar V5, que ha presentado reiteradas incidencias durante los últimos dos cursos-- y será la UTE que quedó en segundo lugar en la licitación la que opere estas líneas.

Así lo ha anunciado este jueves el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, durante la rueda de prensa para desgranar los datos y novedades del próximo curso escolar 2025-2026.

El conseller ha recordado que hace dos años "tuvimos un grave problema con una serie de rutas de transporte escolar, una adjudicación que había hecho el anterior gobierno del Botànic", y que en algunos casos afectaban a centros de educación especial".

"La adjudicación la había hecho el Botànic muy poco antes de irse. La empresa no funciona bien y venían los diputados de Compromís a manifestarse a la puerta de la Conselleria y a decirles a las mamás y a los papás que venían, con toda la razón del mundo a quejarse, que la culpa era del PP, cuando ellos lo acababan de adjudicar unos meses antes", ha reprochado.

"NO FUE CORRECTA"

"Pues bien, --ha continuado-- el Tribunal Superior de Justicia ha dictaminado que esta adjudicación que realizó el Botànic no fue ajustada a derecho, no fue correcta. Y, por tanto, hemos esta Conselleria ha tomado las medidas oportunas para rescindir el contrato que adjudicó el Botànic y hacer uno nuevo para este lote V5 con la UTE que quedó en segundo lugar en aquella licitación".

De esta forma, el próximo lunes, 8 de septiembre, día del inicio de curso, "el lote de líneas V5 serán prestado por otra empresa distinta a la que adjudicó el Botànic, que se ha declarado no ajustada a derecho", ha insistido.