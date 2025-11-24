Educación retoma este martes clases presenciales en la EASDA tras "no" haber "indicios" de que haya pulgas

ALICANTE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA) retomará este martes las clases presenciales tras impartirse en línea este lunes por la tarde, una vez han sido inspeccionadas las instalaciones y "no hay indicios de presencia de pulgas", según han informado fuentes de la Conselleria de Educación consultadas por Europa Press.

La administración autonómica, después de saber por la dirección del centro que algunos profesores "presentaban picaduras que podrían ser de pulgas", ha acordado docencia 'online' como "medida de prevención".

La Conselleria de Educación explica que ha solicitado este lunes que acudiera al centro la empresa de desinfección que ya actuó anteriormente para erradicar una plaga de pulgas con el fin de "inspeccionar el edificio y alrededores".

Según las mismas fuentes, estos trabajos han confirmado que "no hay indicios de presencia de pulgas en aulas, espacios exteriores, aceras y entorno" del centro. "Por tanto, este martes se retomarán las clases presenciales", han concluido.

"REAPERTURA SEGURA" Y "PLAN DE CHOQUE"

Por su parte, el sindicato STEPV ha criticado, a través de un comunicado, que esta situación es "absolutamente inaceptable" porque la EASDA "ha vuelto a cerrar sus puertas, obligando a trasladar las clases a un formado en línea sin que el alumnado disponga de los materiales, equipos y recursos" necesarios "para cursar sus estudios".

"Las especialidades artísticas necesitan talleres, maquinaria específica, espacios adecuados y recursos técnicos que no pueden sustituirse por una clase teórica en línea. Nos trasladan casos de alumnos que no tienen ordenador en casa, o que no disponen de conexión a internet suficiente, o que no pueden adquirir materiales que cuestan demasiado", ha añadido.

Por todo ello, el sindicato ha afirmado que "no" es posible "permitir que la precariedad sea la norma". Todo ello, ha continuado, con un profesorado que "se ve obligado a asumir con recursos propios la docencia en línea".

"Si la Consellería decide cerrar el centro, tiene que garantizar todos los medios para que el trabajo docente se pueda desarrollar con calidad y sin imponer costes al personal", ha remarcado STEPV, que cree que este cierre "es una muestra más del deterioro generalizado de las infraestructuras educativas en Alicante" y "que ha llegado a niveles insostenibles" con "falta de inversión, mantenimiento y previsión por parte de la Consellería" que "está condenando a la educación artística a la marginalidad".

En esta línea, el sindicato reclama "la reapertura segura e inmediata del centro, con las condiciones mínimas para impartir todas las especialidades" y "la dotación urgente de recursos para el alumnado", como "equipos informáticos, conexión, material específico y todo aquello necesario para garantizar su derecho en la educación".

También "el suministro de medios para el profesorado, sin trasladar ningún gasto a los docentes", y "un plan de choque de infraestructuras" para la EASDA y "el resto de centros de Alicante que se encuentran en situación crítica".

CONCENTRACIÓN

En la misma línea, la Plataforma Nueva EASDA Ya ha recordado que este hecho se produce "solo dos semanas después" de que reabriera el centro tras erradicar una plaga de pulgas. Además, ha asegurado que esta noticia "supone un obstáculo para el alumnado que apenas llenaba de nuevo las aulas en un curso que ha sido de todo menos habitual".

"Tanto parte del alumnado como del profesorado no cuenta con el material adecuado en casa para poder dar clase 'online' y mucho menos con tan poco tiempo de preparación", ha apuntado la agrupación en un comunicado, en el que ha recordado que este miércoles tiene previsto concentrarse de 11.00 a 13.00 horas frente a la Dirección Territorial de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de Alicante en señal de "protesta por estas y otras cuestiones".