Educación traslada a los sindicatos que hará un diagnóstico de las condiciones climáticas en los centros

VALÈNCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha trasladado este jueves a los sindicatos, durante la Mesa Sectorial, que realizará un "plan diagnóstico" sobre las condiciones climáticas en los centros educativos.

Así lo ha indicado en un comunicado el sindicato STEPV, uno de los participantes en la Mesa, a la que por parte de la Generalitat han asistido el director general de Personal, Pablo Ortega, el director general de Infraestructuras Educativas, José Maria Larena, y el subdirector de Infraestructuras Educativas, Román Grisolía.

STEPV presentó una propuesta de plan para reducir el impacto de las altas temperaturas en los centros educativos, con una batería de propuestas para mejorar las condiciones climáticas en estos espacios, "empezando por una diagnosis de la situación de cada centro y un plan para conseguir una escuela segura ante la situación de cambio climático".

En este sentido, la Conselleria les ha informado que desde abril de 2023 existe una circular sobre condiciones de confort térmico en los centros educativos que da pautas en los centros sobre actuaciones que pueden realizar y que actualmente también se están aplicando medidas.

La administración autonómica también les ha indicado que están en la Fase II del Pla 0 de panel fotovoltaicos en los institutos de secundaria.

STEPV ha agregado que Educación ha coincido con ellos en que "hace falta un trabajo de diagnosis de la situación en cada centro educativo para buscar soluciones a las situaciones que presente cada centro" y que han justificado que todavía no se ha podido trabajar en él por las urgencias derivadas de la dana. No obstante, se ha comprometido a llevar a cabo este trabajo.

Además, el sindicato ha propuesto también que se den instrucciones "claras" en los centros educativos sobre cómo actuar el próximo lunes, día de comienzo de la actividad lectiva, en caso de que las temperaturas superen el máximo recomendado en la ley de prevención de riesgos laborales (27º); así como un grupo de trabajo para hacer el seguimiento de la adecuación de las infraestructuras educativas.

PIDEN SUSPENDER LAS CLASES SI SE SUPERAN LOS 27º

En la misma línea, durante la Mesa, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado que se suspendan las clases cuando se superen las temperaturas máximas legales establecidas.

"Ahora es el calor, luego puede ser el frío", ha alertado Julio Izquierdo, responsable de CSIF en el comité de seguridad, subrayando que, sin medidas climáticas claras, el problema no es pasajero.

CSIF ha hecho esta reivindicación en la Mesa Sectorial convocada este jueves por la Conselleria de Educación, a la que también ha exigido un programa de adaptación climática para los centros educativos públicos de la Comunitat Valenciana.

Esta iniciativa debe contar con una partida económica destinada a implementar mejoras concretas en los centros. José Seco, presidente de CSIF Educación Comunitat Valenciana, ha denunciado que "docentes, alumnado, opositores y tribunales sufren curso tras curso estas temperaturas extremas" y ha exigido medidas urgentes "para evitar desgracias futuras". Con ello ha recordado que la normativa establece una franja térmica entre 17 y 27°C, y ese es el estándar que CSIF exige.

En paralelo, la organización sindical insta a la administración a plantear un plan integral de infraestructuras que sustituya al actual Plan Edificant. CSIF recalca que hasta el momento no se conoce ninguna alternativa. Este plan debe garantizar transparencia y dar una visión clara del futuro educativo público.