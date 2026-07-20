Edwards Lifesciences incorporará un centro de especialización en cardiopatías estructurales en su campus de Moncada

Archivo - Obras de construcción de la nueva planta de producción de Edwards Lifesciences, en el polígono industrial Moncada III, a 11 de octubre de 2024, en Moncada, Valencia- Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Edwards Lifesciences, compañía de ciencia de válvulas cardiacas y monitorización hemodinámica, tiene previsto incorporar al proyecto de su nueva planta de fabricación en Moncada (Valencia) un centro de especialización en cardiopatías estructurales, "lo que supondrá una importante inversión adicional en la región", según ha explicado la empresa en un comunicado.

El objetivo es que este centro se convierta en "un referente europeo" para los profesionales sanitarios especializados en el tratamiento de las cardiopatías estructurales, contribuyendo a la excelencia clínica, al uso seguro y eficaz de las tecnologías de Edwards y a mejorar la atención a los pacientes.

Edwards Lifesciences ha expresado su agradecimiento por "la colaboración y el apoyo continuados de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Moncada y el resto de socios locales, cuya implicación ha sido clave para seguir impulsando este importante proyecto" para Valencia.

Edwards prevé compartir más detalles sobre el centro de especialización --incluidas sus capacidades previstas y su visión a largo plazo-- durante el acto de colocación de la primera piedra, previsto para principios de 2027.