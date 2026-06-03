La ejecutiva de Compromís per València propone a Oltra como candidata a la Alcaldía de la ciudad

Archivo - Imagen de arcivo de la exvicepresidenta primera, exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, y exportavoz del Consell del Botànic, Mónica Oltra. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ejecutiva de Compromís per València ha propuesto que la exvicepresidenta del Consell con el Botànic y exlíder de la coalición, Mónica Oltra, sea la candidata a la Alcaldía de València en las próximas elecciones municipales, según han confirmado a Europa Press fuentes de la coalición.

Este órgano ha aprobado en una reunión celebrada este miércoles por la tarde, por unanimidad, un texto presentado por el exalcalde de València Joan Ribó en el que sostenía que el anuncio de Oltra de aspirar a la Alcaldía "refuerza" y "potencia el liderazgo de Compromís en el espacio progresista de València, con la oportunidad de recuperar una institución, el Ayuntamiento, que tanto puede mejorar la vida de los valencianos y valencianas", según las fuentes consultadas.

El exalcalde pedía avanzar en "todos los procesos necesarios" para ratificar a Oltra al frente de la candidatura al consistorio, confeccionar de forma unitaria la candidatura y "comenzar a trabajar, barrio a barrio, en la próxima campaña electoral".

Ribó propuso a la ejecutiva --en un documento del pasado 25 de mayo-- iniciar el procedimiento de una convocatoria extraordinaria de una asamblea de Compromís para ratificar a Oltra como candidata no más tarde de la última semana de junio; confeccionar la candidatura siguiendo los criterios marcados por el reglamento de municipales de la coalición para lograr una lista "basada en el consenso y la democracia interna" que "respete la representatividad de los adheridos de Compromís, como se ha hecho siempre" y manifestar "la voluntad de integrar a otros partidos progresistas y entidades de la sociedad civil" para conformar una lista electoral "unitaria e ilusionante".

La fecha para esa asamblea que deberá ratificar a Oltra no se ha fijado aún ya que se deberá acordar con ella, y en la que la exvicepresidenta del Consell expondrá el proyecto de una "candidatura amplia", según han apuntado.

El pasado 28 de marzo Oltra anunció su voluntad de regresar a la primera línea política y convertirse en la candidata de la coalición a la Alcaldía de Valencia. "Sí, acepto el reto. Podéis contar conmigo", aseveró durante una intervención en el VII Congrés Iniciativa-Compromís, formación a la que pertenece.