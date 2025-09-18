Elche (Alicante) cierra agosto con una ocupación hotelera del 92,4%, el dato más alto del año

ALICANTE, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Elche (Alicante) ha registrado en agosto una tasa de ocupación hotelera del 92,4 por ciento, el dato mensual más alto del año, si bien se ha quedado 0,1 puntos porcentuales por debajo del mismo mes en el año 2024, según los datos que ha hecho públicos este jueves la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE).

Asimismo, el precio medio por habitación se ha situado en los 113,44 euros, el máximo del año y de la serie histórica, que supera en 5,38 euros el dato interanual, según ha informado AETE a través de un comunicado.

De esta manera, se mantiene la tendencia de 2025 en la que las tasas de ocupación no llegan a las de 2024, mientras que los precios medios están por encima de los del pasado año.

En este contexto, al igual que en julio, la motivación principal de los turistas es vacacional, en un 70,3%, frente a los viajes de negocios, que se han situado en un 29,7%.

La procedencia de la demanda ha sido fundamentalmente nacional, constituyendo un 74,3%, mientras que el cliente internacional ha representado un 25,7%. De entre los viajeros foráneos, los llegados de Francia han sido los más numerosos (28,8%), seguidos de los procedentes de Reino Unido (19,4%), Alemania (8,8%), Países Bajos (8,2%), Italia (6,0%), Bélgica (4,9%), Irlanda (4,1%) o Polonia (4,0%).

Además, durante los fines de semana y en las fiestas del municipio numerosos establecimientos han estado "al completo". Por otra parte, los encuentros deportivos del Elche Club de Fútbol frente al Real Betis Balompié y Levante Unión Deportiva "se han dejado notar también con altas ocupaciones".

Para septiembre, AETE confía en poder "mantener un buen nivel de ocupación, en línea con el registrado en 2024 y seguir con unas tarifas por encima de las del pasado año". La asociación ha recordado que los precios medios en los establecimientos ilicitanos "siguen por debajo de los del entorno más cercano y sigue siendo un reto para el sector".