Elche (Alicante) supera el 95% de ocupación hotelera durante las fiestas de agosto de 2025 - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ocupación hotelera en los diferentes establecimientos de la ciudad de Elche (Alicante) ha superado el 95 por ciento durante la celebración de las fiestas patronales, del 7 al 15 de agosto, según ha informado este martes el Ayuntamiento de la ciudad en un comunicado.

En palabras de la edil de Turismo, Irene Ruiz, estas fiestas "se refuerzan como un reclamo y atractivo turístico para los ilicitanos y los turistas y visitantes que han venido estos días" al municipio alicantino.

La Marina Resort, "uno de los complejos turísticos más importantes de la Costa Blanca y que ha ampliado significativamente su oferta de alojamiento y de ocio", mantiene en 2025 cifras de ocupación "récord" y durante la temporada estival, incluido el periodo de fiestas de Elche, del 7 al 15 de agosto, ha registrado una ocupación técnica del 100%.

La mayor parte de los turistas que han visitado Elche han sido de origen nacional y principalmente han procedido de la Comunitat Valenciana, Madrid, Catalunya, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha. En cuanto a los visitantes extranjeros, han predominado, "como viene siendo habitual", los de Francia, Reino Unido y Alemania, además de los de Bélgica y Holanda.

Ruiz ha destacado el número de visitantes que han acudido a los diferentes puntos de información turística del municipio desde el mes de junio hasta el 15 de agosto. En concreto, las oficinas de turismo, centro de recepción de visitantes del Año Jubilar en la plaza de Baix o el punto de la Glorieta, han recibido a más de 20.000 personas, lo que supone un aumento del 11% respecto al año 2024.

Asimismo, la página web de Visitelche ha recibido durante la campaña de promoción de fiestas más de 350.000 consultas, un 150% más que el pasado año. Igualmente, sus redes sociales han alcanzado más de 800.000 impresiones de los contenidos publicados sobre las fiestas de agosto.